AFP Habitat y su estrategia por activos alternativos: “Buscamos hacer las cosas de manera más eficiente y directa”

“La idea es seguir viendo oportunidades. No es que tengamos una vocación en sí misma por esta clase de activo, sino que tiene que ver con buscar mayores rentabilidades, mejorar las pensiones”, aseguró el ejecutivo.

Por: María Paz Infante

Publicado: Lunes 8 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Rodrigo Nader, gerente de Inversiones. Foto: Julio Castro</p>

