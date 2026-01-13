Credicorp y los fondos generacionales: “El benchmark va a determinar el 80%-90% de la rentabilidad de las pensiones”
En el marco de la implementación de la reforma previsional, el Super de Pensiones, actores del mercado y el mundo académico debatieron sobre el nuevo esquema.
Noticias destacadas
Pese a que en el mercado previsional se han destacado las virtudes que muestra la experiencia internacional de los fondos generacionales, la atención está puesta sobre el proceso en que se transitará desde los actuales multifondos al nuevo esquema.
Este martes, la Facultad de Administración y Economía de la UDP realizó un seminario sobre la implementación de los target date funds, instancia en la cual expusieron el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías; el gerente de inversiones de Credicorp Capital, Klaus Kaempfe; el gerente de inversiones de Principal Asset Management, Felipe Lira; y el académico asociado del Instituto de Economía de la PUC, Jaime Casassus.
Una de las preocupaciones que ha esbozado la industria y el mercado financiero de cara a la puesta en marcha tiene que ver con la definición del benchmark (cartera de referencia) que deberá ser establecida por el regulador.
“El benchmark que se va a definir ahora probablemente va a determinar el 80%-90% de la rentabilidad de las pensiones”, alertó Kaempfe.
El ejecutivo de Credicorp aseguró que “para tener órdenes de magnitud, la diferencia este año entre la AFP que más rentó a la que menos rentó en un multifondo, fue más o menos un 1%. Lo cual es una súper buena diferencia, o sea, hay harta competencia”.
“El diseño del glidepath y los contenidos del régimen tienen que tener como foco el nivel de volatilidad del flujo de pensión a financiar”, dijo el Superintendente Macías.
Kaempfe señaló que el cambio de nombre de los fondos es irrelevante si no se aborda el nivel de riesgo. “Lo único que nos va a aumentar la rentabilidad es tomar más riesgo en el largo plazo”, afirmó, apuntando a que los fondos generacionales permiten planificar a mayor plazo al limitar los cambios discrecionales de los afiliados.
Trayectoria de inversión
Por su parte, el superintendente manifestó que el diseño del glidepath (trayectoria de inversión) y los contenidos del régimen de inversiones tienen que tener como foco el nivel de volatilidad del flujo de pensión a financiar.
“Esta es la clave. Tenemos que lograr establecer un nexo claro con la función objetivo que conecte con claridad y con incentivos el manejo de los portafolios, las rentabilidades durante la etapa activa con la etapa pasiva”, dijo Macías.
Además, adelantó que la definición de las carteras de referencia no será estática: aunque la ley fija un máximo de siete años para revisarla, se planea evaluarlas con una periodicidad mucho mayor, afirmó.
El gerente de inversiones de Principal Asset Management AGF, también entró al debate sobre el glidepath.
Lira enfatizó que para construir este esquema, se “tiene que pensar en las características demográficas de los distintos países”.
Para la construcción del glidepath, manifestó la importancia de que sea medible, replicable y lo menos granular posible.
Con todo, Lira advirtió que el desafío del nuevo sistema no es solo técnico, sino también comunicacional: “Es súper importante cómo le transmitimos al cliente por qué es importante esa disciplina a largo plazo. Eso nos permite alinear el objetivo de la pensión con el proceso de inversión”, concluyó.
Premios y castigos
Otra de las materias que introduce la reforma es premios y castigos para las administradoras.
Casassus se refirió al sistema que establece el nuevo esquema previsional según el desempeño de cada AFP dentro de las bandas permitidas.
“Es reconocer que hay AFP que lo pueden hacer mejor que otras. Los trade-off que tendrá el afiliado para quedarse o cambiarse estarán basados en evaluar quién lo ha hecho mejor en términos de gestión”, explicó el académico.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras 15 años de espera, histórico proyecto de Viaducto Chacabuco anunció entrega para fines de junio
Con un accidentado desarrollo y varios aplazamientos, su esperada inauguración le corresponderá ahora al próximo gobierno de José Antonio Kast. La obra, que completó 80% de avance, representa una inversión de $ 28 mil millones.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
Zoltan Istvan, escritor y fundador del Partido Transhumanista: “Probablemente dejaremos de envejecer en 10 años”
El candidato a gobernador de California y promotor del transhumanismo dijo que la edición genética, la IA y los implantes marcarán la próxima fase de la evolución humana, con terapias para frenar el envejecimiento y mejoras corporales.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete