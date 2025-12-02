Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Pensiones
Pensiones

El fondo A anota resultados reales negativos en noviembre y rompe racha alcista conjunta de los multifondos

Ciedess informó que el fondo E mostró su mejor retorno acumulado para el período enero-noviembre desde su creación, mientras que para los fondos A, B, C y D fue su mayor resultado desde 2019 en el acumulado en lo que va del año.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Martes 2 de diciembre de 2025 a las 07:27 hrs.

multifondos mercados locales IPSA Rodrigo Martínez
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Megaproyecto de amoníaco verde por US$ 11 mil millones pide suspender trámite ambiental hasta marzo de 2026
2
Empresas

Patria Investments selló el negocio del año: la jugada maestra de la brasileña para quedarse con Banmédica
3
Empresas

La reactivación de Linzor en Chile y los miles de millones para inversión de la dueña de Moneda
4
Mercados

¿Por qué no paran de subir las transacciones de dólares en Chile? Extranjeros llevan la batuta de cara a la segunda vuelta
5
Mercados

AFP siguen elevando su apuesta por Latam Airlines y alcanzan el 18,56% de la propiedad de la aerolínea
6
Empresas

Nueva arremetida de Punta Puertecillo tras millonaria multa: “Descomunal y no se sostiene bajo ningún criterio de justicia”
7
Empresas

CEO de ENAP apuesta a que 2025 cierre como "el mejor año en la historia de la compañía" y ganaría cerca de US$ 600 millones
8
Mercados

Así se alista el pago de los dos nuevos beneficios de la reforma de pensiones que debutan en enero de 2026
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete