FAPP ficha a exejecutivo de AFP ProVida para liderar estrategia de inversiones
Se desempeñó como jefe de renta fija local de la administradora hasta marzo de 2025, tras más de 13 años en la compañía.
A poco más de cinco meses de su puesta en marcha oficial, el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) continúa completando su plana ejecutiva, y esta semana ocupó un puesto clave para el funcionamiento del organismo y la gestión de su capital.
El lunes, el exejecutivo de AFP ProVida, Alejandro Ramos, anunció su aterrizaje en el organismo como gerente de estrategia de inversiones. El ingeniero comercial de la Universidad de Chile y MBA en la Ohio State University reveló su nuevo cargo a través de LinkedIn.
De acuerdo con la descripción del cargo realizada por el FAPP en su proceso de selección, estará encargado de, por medio de estrategias de inversión con adecuada rentabilidad–riesgos, a la sostenibilidad financiera y actuarial del fondo.
Reportará al director ejecutivo, Sergio Soto, y será integrante del comité de inversiones y solución de conflictos del fondo establecido en la ley de reforma previsional.
En tanto, será responsable de diseñar y mantener la estrategia de inversiones del fondo, sus límites y la distribución de los recursos entre clases de activos. Además, realizará el monitoreo de la cartera y el cumplimiento de políticas, límites y normas de ejecución.
Trayectoria
Ramos acumula más de 13 años de experiencia en el mercado de las administradoras de pensiones, segmento en el que se ha desempeñado toda su carrera, específicamente en AFP ProVida.
En la gestora de fondos previsionales ejerció entre 2011 y 2023 como jefe del mercado de divisas, administrando un portafolio de derivados de FX de plazos hasta 10 años, por más de US$ 50.000 millones.
El ejecutivo aseguró que parte de su trabajo lo dedicó a diversificar contrapartes y productos, y desarrollar estrategias de carry trade y modelos econométricos para el análisis del tipo de cambio.
En tanto, hasta marzo de 2025 se desempeñó como jefe de renta fija local de ProVida, gestionando una cartera de cerca de US$ 30.000 millones en activos y derivados, afirmó.
Dentro de los logros de su cargo destacó la “implementación de derivados locales de tasas de interés por hasta US$ 5.000 millones permitiendo una compensación a la menor liquidez de los fondos”.
El equipo
La conformación del equipo del FAPP ha sido una de las principales tareas de la entidad desde que se inició su puesta en marcha, el pasado 1 de agosto.
Uno de los primeros fichajes de la entidad fue el exCEO de la AGF de Santander, Sergio Soto, quien lideró la búsqueda del resto de los ejecutivos.
En una primera etapa, se sumó el director de administración y operaciones, José Luis Silva y el director de tecnología y datos; Matías Morales, además de la abogada, Catalina Coddou, como directora jurídica y de asuntos institucionales.
Pero la búsqueda continuó. En las últimas semanas se integraron al equipo el director de riesgos, Andrés Cifuentes; el director de sostenibilidad financiera, Rubén Castro; y el de inversiones, Cristián Cavada, con quienes el FAPP completó su plana ejecutiva.
