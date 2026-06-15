La mano de León Fernández de Castro que comienza a sentirse en la Asociación de AFP

El presidente del gremio asumió un rol ejecutivo tras la salida de Constanza Bollmann de la gerencia general, con tres focos: regulatorio, estudios y comunicacional.

Este 2026 se juega buena parte del partido de la implementación de la reforma previsional y las AFP se han ajustado para enfrentar ese proceso.

También lo ha hecho la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile (AAFP), que, con la llegada de León Fernández de Castro, entró en una nueva etapa.

Desde que arribó en marzo, los focos del exgerente de planificación y desarrollo de AFP Habitat ya se ha hecho sentir en el gremio.

Una de las modificaciones que se han concretado al interior de la Asociación ha sido la administrativa. Tras la renuncia de Constanza Bollmann a la gerencia general a fines de mayo, una de las interrogantes era quién iba a sucederla en el cargo.

Dicho rol cayó sobre el mismo Fernández de Castro, quien pasó a ser presidente ejecutivo del gremio, asumiendo tanto labores administrativas como la presidencia del directorio.

En todo caso, el cambio solo llegó a oficializar una situación que ya que ocurría en la Asociación, ya que su expresidenta, Paulina Yazigi, también asumió un rol administrativo, pues Bollmann, por razones personales, se mantuvo un período alejada del gremio.

Uno de los principales objetivos de Fernández de Castro al mando del gremio es posicionarlo como un actor más presente en el debate previsional, en todas sus dimensiones.

Los focos

Uno de los principales objetivos de Fernández de Castro al mando de la AAFP es posicionarla como un actor más presente en el debate previsional, en todas sus dimensiones.

Para ello, se fichó al periodista Nicolás Paut como gerente de comunicaciones.

Posicionar a la industria como un actor más cercano con sus afiliados ha sido un objetivo del sector en los últimos años, pero la discusión de la reforma previsional complicó esa misión.

Como uno de los primeros hitos que apuntan en esa dirección, el gremio tendría en agenda una actividad pública con el gobierno y otras instituciones para dar a conocer el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC), a fines de este mes.

Otra dimensión que Fernández de Castro quiere fortalecer es la regulatoria y legal, en un contexto en que el foco de la industria se encuentra en llevar adelante la correcta implementación de la reforma. Esa área es liderada por la abogada Camila Simunovic.

Otro foco es otorgar mayor relevancia a la gerencia de estudios, que comanda el histórico ejecutivo Roberto Fuentes. El objetivo es que esta se convierta en el nuevo think tank del sector previsional. Ello, sobre todo, tras el cierre del otro referente en el área, Ciedess.