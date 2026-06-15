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La mano de León Fernández de Castro que comienza a sentirse en la Asociación de AFP

El presidente del gremio asumió un rol ejecutivo tras la salida de Constanza Bollmann de la gerencia general, con tres focos: regulatorio, estudios y comunicacional.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Martes 16 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>La mano de León Fernández de Castro que comienza a sentirse en la Asociación de AFP</p>

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