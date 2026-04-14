Las AFP se suben al avión de Latam y nominan a Marcos Büchi y Felipe Cerón como candidatos al directorio

La junta de accionistas de la aerolínea se desarrollará el 23 de abril.

Las AFP ya definieron a sus dos candidatos para el directorio de Latam Airlines Group: Marcos Büchi y Felipe Cerón. La elección se desarrollará en la junta de accionistas de la aerolínea, el 23 de abril.

Büchi fue director de Codelco desde marzo de 2010 hasta abril de 2015, seleccionado bajo el Sistema de Alta Dirección Pública. En tanto, entre 2009 y 2010 fue director de las sanitarias Aguas Nuevas, Aguas del Altiplano, Aguas Araucanía y Aguas Magallanes.

También, fue presidente de Consorcio Financiero y presidente de las tres compañías de seguros de ese conglomerado. Hasta marzo de este año, presidió el directorio de Cementos Polpaico. En el ámbito gremial, encabezó la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) entre 2000 y 2003.

En el lado de la gestión universitaria, entre 2009 y 2024 se desempeñó como director ejecutivo de las Instituciones Santo Tomás, hasta su designación como vicepresidente del consejo directivo del Instituto Profesional Santo Tomás.

Por su lado, Cerón fue gerente general de AES Gener y presidente de Andes SBU , que incluía los negocios de AES en Chile, Colombia y Argentina. Del mismo modo, estuvo en AES desde que adquirió Gener a fines de 2000. Se unió a la compañía en 1993, como gerente general de Guacolda y luego, ya en Argentina, dirigió Central Puerto antes de regresar a Chile para liderar las operaciones de Gener en este país.