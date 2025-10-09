Percus, la startup que trabaja con las AFP para generar contenido y acercar las pensiones a los afiliados

En Chile tienen como clientes a AFP Habitat y PlanVital y ahora están aterrizando en México, su cuarto mercado.

La startup Percus está ad portas de aterrizar en México, su cuarto mercado. Desde 2020, la empresa tiene en Chile como clientes a AFP Habitat y PlanVital en Chile y además, han trabajado con Porvenir en Colombia y República AFAP en Uruguay.

El objetivo del trabajo que realizan con las AFP para acercarse a sus afiliados es "hacer fácil lo difícil y que las personas entiendan y tomen acciones concretas sobre sus ahorros de manera informada", explicó el CEO de la empresa, Manuel Ibáñez.

La firma está inspirada en que a través de contenido interactivo, como videos y animaciones, el afiliado entienda las temáticas previsionales con ejemplos prácticos, personalizados y con información aterrizada real.

En concreto, para algunas AFP por ejemplo, Percus ha hecho simuladores sobre los horizontes de pensión o sobre metas de ahorro de los afiliados, incorporando el impulso que produce el ahorro previsional voluntario.

Ibáñez destacó que el caso más exitoso son los estados de cuenta mensuales para reportar el estado de los ahorros individuales, realizados de una forma sencilla y con lenguaje al alcance de todas las personas.

El ejecutivo, que hoy está establecido en Canadá, estará el 13 y 14 de octubre en Chile como sponsor del seminario organizado por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), instancia que será clave para abrir conversaciones sobre nuevos negocios.

Para Percus, con la reforma previsional que está en plena fase de implementación en Chile, se abrirá un espacio para que las personas entiendan en fácil temas difíciles, como el régimen de inversiones, el tránsito de los actuales multifondos a fondos generacionales y la licitación del stock.

Además, a raíz de la nueva subasta, las AFP deberán desplegar sus estrategias para retener a sus afiliados y captar nuevos.

El origen

La firma nació el 2020, en plena pandemia. Pero la idea partió tiempo atrás, previo al estallido social, cuando el movimiento NO+AFP tomó fuerza. Fue en ese momento cuando se plantearon la idea de entregar información a la ciudadanía por medio de estados de cuenta más fáciles, basados en el diagnóstico de que la cartola mucha gente no la abría y que incluso, generaba confusión entre las personas.

Así, a través de la firma de software Kunder, adquirida posteriormente por Betterfly, los creadores de Percus ya estaban trabajando con AFP y bancos.

Ibáñez contó que mirando ferias internacionales, dieron con la empresa canadiense BlueRush, que generaba videos personalizados para empresas financieras. En ese momento, partió el trabajo con Habitat y luego se sumó PlanVital.