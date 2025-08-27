Click acá para ir directamente al contenido
Primer pago de beneficios de la reforma previsional: ¿Cuándo debuta el alza de la PGU a $ 250 mil y quiénes la recibirán?

Según estimaciones del Ministerio del Trabajo, unas 380 mil personas lo comenzarán a recibir desde septiembre, según la gradualidad establecida por la ley.

Por: María Paz Infante

Publicado: Miércoles 27 de agosto de 2025 a las 11:55 hrs.

María Paz Infante
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

