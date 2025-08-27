Primer pago de beneficios de la reforma previsional: ¿Cuándo debuta el alza de la PGU a $ 250 mil y quiénes la recibirán?

Según estimaciones del Ministerio del Trabajo, unas 380 mil personas lo comenzarán a recibir desde septiembre, según la gradualidad establecida por la ley.

En mayo debutó el primer beneficio que se implementó con la reforma previsional: el seguro de lagunas previsionales.

Sin embargo, en septiembre se marcará el primer hito en cuanto a pago de beneficios. Se trata del alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $ 250 mil.

La PGU se creó a fines del Gobierno del exPresidente Sebastián Piñera y reforzó el Pilar Solidario creado en 2008 en el primer mandato de Michelle Bachelet.

Cuando se instauró la PGU, el monto del beneficio ascendía a $ 185 mil y quedó establecido que se reajustaría en función del IPC. Hoy alcanza los $ 224.004.

Por su cobertura y los aportes en cuanto a tasas de reemplazo y alivio de la pobreza en la tercera edad, la Pensión Garantizada Universal se transformó en un componente celebrado transversalmente, incluso por organismos internacionales como la OCDE.

Más allá de eso, es argumento para la posición de Chile en ranking mundiales, como el que realiza Mercer y que según la última versión, ubica a Chile en el top 10 de los mejores sistemas de pensiones del mundo.

¿Qué dice la ley?

La Ley 21.735 de reforma previsional estableció un aumento de $ 250 mil de la prestación de manera gradual. En septiembre de este año comenzará el pago para el primer grupo, que corresponde a las personas de 82 años o más que cumplan con los requisitos exigidos para recibir el monto.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, destacó esta semana el acuerdo que llevó a aprobar la reforma y señaló que “una muy buena noticia es que desde el 2 de septiembre de este año sube la PGU a $ 250.000”.

El secretario de Estado detalló que más de 380.000 adultos mayores de 82 años serán los primeros en recibir este beneficio.

En tanto, en un año más, es decir, en septiembre de 2026, podrán acceder las personas de 75 años y más y se completará en ese mismo mes de 2027, cuando se le pague al último tramo de edad, de 65 años y más.

En el caso de las personas que cumplan desde el 1 de octubre con los años que exige la ley para el aumento por rango de edad, podrá solicitar la PGU desde el día de su cumpleaños.

Además, la ley estableció la ampliación del beneficio para aquellas personas beneficiarias de leyes reparatorias y pensiones de gracia, las que podrán solicitar la prestación según la gradualidad de los grupos etareos, si cumplen con los requisitos.

Requisitos

Todas las personas que reciben actualmente PGU en Chile deben cumplir con una serie de requisitos. Dentro de las principales exigencias son tener 65 años o más; no integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población; tener una pensión base calculada menor o igual a $ 1.210.828; y acreditar al menos 20 años de residencia en Chile desde los 20 años, y cuatro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la solicitud.

Si bien inicialmente, en su programa de Gobierno y también en la primera versión del ingreso de la reforma previsional al Congreso, La Moneda comprometía elevar el beneficio a $ 250 mil y hacerlo universal para toda la población de 65 y más año, finalmente la posibilidad de llegar al 100% se desechó.

Para mejorar las pensiones contributivas actuales y futuras, la reforma estableció otros beneficios monetarios, como la garantía de UF 0,1 por año cotizado, cuyo pago debuta en enero de 2026.