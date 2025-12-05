Bci Pagos registra pérdidas por $ 840 millones, mientras que Klap cerró el tercer trimestre con ganancias

El gerente general de Klap, Raúl Sapunar, explicó que los resultados reflejan “la consolidación de nuestra propuesta de valor y la expansión sostenida del negocio a nivel nacional”

La entrega de resultados al tercer trimestre dio cuenta de diversos panoramas en el negocio de adquirencia. Por un lado, Klap, mostró por primera vez ganancias en comparación a los meses anteriores, mientras que Bci Pagos continúa con pérdidas.

Esta última, anotó pérdidas por $ 842 millones a septiembre de este año frente a las ganancias de $ 84 millones registradas en el mismo mes del año pasado.

Durante los próximos meses, Bci Pagos contempla estrenar una nueva máquina POS, lanzará un canal ecommerce y funcionalidades digitales para simplificar la operación del negocio. Además, de estar enfocados en el acompañamiento a PYME y su alianza con Global Payments.

En tanto, Klap, entidad controlada por Sonda, Javier Echeverry y el empresario José Luís del Río, registró utilidades por $ 432 millones, lo que significó un crecimiento de 313,6% en el período de un año, ya que, en el mismo mes de 2024, la entidad tuvo pérdidas por $ 202 millones.

El gerente general de la firma, Raúl Sapunar explicó a DF que los resultados reflejan “la consolidación de nuestra propuesta de valor y la expansión sostenida del negocio a nivel nacional”.

La empresa cuenta con 30.000 comerciales afiliados, de los cuales, 70% son pequeñas y medianas empresas, y alcanzó 80 millones de transacciones mensuales.

El negocio de tarjetas de alimentación operado junto a Pluxee y Edenred también mostró un incremento de 13,1% en los últimos doce meses.

En 2026, Klap buscará fortalecer su presencia en transporte público, salud y alimentación con foco en la consolidación de checkout Klap.

Sapunar agregó que el compromiso para el próximo año es “seguir impulsando la modernización del sistema de pagos, con tecnología que reduzca fricción, mejore la seguridad y permita a los comercios competir en un mercado altamente digitalizado”.