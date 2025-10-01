Click acá para ir directamente al contenido
Super de Pensiones ficha asesoría de dos expertos para construir régimen de inversiones del FAPP

Se trata de los doctores en finanzas Eduardo Walker y Fernando López. La normativa definitiva para el Fondo estará emitida en el primer trimestre de 2026.

Por: María Paz Infante

Publicado: Jueves 2 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Foto: Julio Castro</p>

