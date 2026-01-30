Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Renta Fija
Renta Fija

Mallplaza debuta en el mercado de capitales de Perú con emisión de deuda para financiar su expansión en el país

La cadena de centros comerciales emitió US$ 45 millones, en una colocación que registró una demanda de 2,8 veces el monto ofertado.

Por: Sofía Pelfort L

Publicado: Viernes 30 de enero de 2026 a las 18:45 hrs.

Bonos MALLPLAZA Mall Perú bono deuda expansión Sofía Pelfort L
<p>Mallplaza debuta en el mercado de capitales de Perú con emisión de deuda para financiar su expansión en el país</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Ingeniero con pasos por Mainstream, Sigdo Koppers y Transelec: el nombre que asoma como próximo subsecretario de Ximena Rincón en Energía
2
Empresas

Además de perder el contrato con Metro, la china CRCC pone en duda viabilidad de la Ruta Talca-Chillán
3
Empresas

Impresionante operativo con helicópteros: Mantoverde logra ingresar a desalinizadora "tomada" por huelguistas
4
Señal DF

Las 5 acciones que repartirán más dividendo en 2026
5
Regiones

Tras casi una década paralizado aprueban $ 7.500 millones para terminar icónico Mercado del Mar de Coquimbo
6
Economía y Política

Déficit fiscal en 2025 supera lo estimado, se desploman los ingresos tributarios y Hacienda anuncia recorte de gasto por US$ 800 millones este año
7
Economía y Política

Economistas alertan efecto demográfico sobre el financiamiento de la PGU y la sostenibilidad del seguro social
8
Empresas

Exgerente de Cencosud aterrizará en Grupo Patio para liderar área inmobiliaria
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete