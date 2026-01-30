Mallplaza debuta en el mercado de capitales de Perú con emisión de deuda para financiar su expansión en el país
La cadena de centros comerciales emitió US$ 45 millones, en una colocación que registró una demanda de 2,8 veces el monto ofertado.
Mallplaza debutó en el mercado de capitales de Perú. La compañía anunció una colocación de bonos corporativos por 150 millones de soles (US$ 44,5 millones), cuyo objetivo es financiar los planes de crecimiento en el país, concretamente transformar y expandir activos como Mallplaza Trujillo, Angamos y Piura, entre otros.
"Esta primera emisión de bonos es un paso estratégico fundamental para Mallplaza en Perú y el mercado ha respaldado nuestra robustez financiera y la adaptación del modelo de negocios a las nuevas y crecientes necesidades del consumidor, demostrando la confianza de los inversionistas en nuestra visión y estrategia de largo plazo", destacó el CFO de Mallplaza, Derek Tang.
En tanto, la empresa logró una tasa de colocación de 7,15625% y un spread de 76 bps, correspondiente al nivel más bajo registrado para un emisor del rubro en el mercado de deuda local, "validando la solidez crediticia de la compañía", según detalló la empresa.
La colocación -liderada por el Banco de Crédito del Perú (BCP) mediante Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa- despertó fuerte apetito entre los inversionistas y cerró con órdenes por 2,8 veces el monto ofrecido.
