SQM ofrece bono en dólares a 30 años: busca financiar gasto de capital
La minera de litio y productora de fertilizantes SQM está ofreciendo en el mercado un bono en dólares a 30 años, según un reporte del miércoles IFR, un servicio de información financiera de LSEG.
La colocación, que se espera para el mismo miércoles, busca financiar actividades corporativas, entre ellas un programa de gasto de capital, agregó IFR.
Las primeras propuestas para la emisión apuntan a una tasa en el área del 6,125%.
Los bancos a cargo son Bank of America, Goldman Sachas, JPMorgan y Santander, publicó IFR.
