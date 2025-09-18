S&P 500, Nasdaq, Dow y Russell 2000 se encaminan a récords

Una inversión de US$ 5.000 millones de Nvidia en Intel impulsó al fabricante de chips en crisis un 23%.

Las apuestas de Wall Street a que los recortes de tasas de la Reserva Federal seguirán impulsando a las empresas estadounidenses llevaron a las acciones hacia nuevos máximos históricos, con los inversionistas volcándose a los segmentos más riesgosos del mercado.

Un día después de que la Fed implementara su primera reducción este año y señalara la posibilidad de más reducciones, se produjo un repunte de las acciones que llevó al S&P 500, al Nasdaq 100, al Promedio Industrial Dow Jones y al Russell 2000 hacia niveles récords.

Esa conjunción es poco común: solo ha ocurrido en 25 ocasiones en lo que va de siglo, según datos recopilados por Bloomberg.

Una política más flexible es un gran apoyo para los inversionistas alcistas en bolsa en un momento en que las altísimas valoraciones se enfrentan a una estacionalidad bajista. En los últimos 75 años, el S&P 500 ha registrado una caída promedio del 0,7% en septiembre, según LPL Financial. El indicador ha subido casi un 3% este mes.

“La Reserva Federal está recortando las tasas de interés en un momento en que las acciones están en máximos históricos y la economía sigue creciendo”, afirmó Robert Schein, de Blanke Schein Wealth Management. “Esta dinámica es alcista para las acciones”.

Unas 370 acciones del S&P 500 subieron, con las tecnológicas a la cabeza. El Nasdaq 100 subió un 1,1%. Una inversión de US$ 5.000 millones de Nvidia en Intel impulsó al fabricante de chips en crisis un 23%. El Russell 2000 avanzó un 2,5%.

Los bonos borraron ganancias luego de que datos mostraron que las solicitudes de desempleo cayeron al nivel más alto en casi cuatro años, lo que sugiere que las empresas aún retienen a los trabajadores.

La falta de sorpresas agresivas por parte de la Reserva Federal y el reinicio del ciclo de reducción de tasas podrían ser suficientes para compensar cualquier viento en contra estacional y mantener el apetito por el riesgo sobre la mesa, dijo Adam Turnquist en LPL.

Ahora que las tasas han estado bajando y la Fed está buscando recortarlas unas cuantas veces más, Schein dice que es aún más optimista sobre las grandes acciones tecnológicas y financieras.

“Las acciones de las grandes tecnológicas tienden a tener un mejor desempeño en entornos de tasas de interés más bajas, y las empresas financieras pueden experimentar un impulso gracias a las fusiones y adquisiciones adicionales y a la actividad hipotecaria que pueden surgir de las tasas más bajas”, dijo.

Por muy importantes que sean las acciones tecnológicas para el mercado, Matt Maley de Miller Tabak dice que estará observando a las small caps que intentan alcanzar su máximo histórico incluso más de cerca que al sector tecnológico durante el resto de septiembre.

"Si logran superar ese nivel de forma significativa en las próximas semanas, el panorama debería ser muy alcista", dijo Maley. "Sin embargo, si fallan en este nivel (o ligeramente por encima), el panorama será bastante bajista".