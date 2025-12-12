El peso del subsidio a la tasa, el papel de los jóvenes y las comunas más apetecidas: las tendencias del negocio hipotecario que marcaron 2025

El tipo de vivienda que lideró las preferencias de los solicitantes fueron departamentos, alcanzando 47% de las postulaciones a créditos hipotecarios.

Durante 2025, el negocio hipotecario vivió una serie de cambios y giros relevantes. La demanda volvió a activarse, especialmente en viviendas por hasta UF 4.000, impulsadas por el subsidio a la tasa de interés con el respaldo del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes).

Uno de los protagonistas de la mayor demanda por financiamiento para la vivienda se ubicó en el segmento etario más joven, es decir, de entre 28 a 40 años.

"Los bancos, si bien mantuvieron criterios estrictos, comenzaron a priorizar estabilidad laboral por sobre ahorros elevados, lo que abrió espacio para nuevos compradores primerizos”, explicó la gerenta comercial de Colliers, Daniela Salazar.

El flujo de solicitudes provenientes de personas entre los 28 y 40 años hoy “representan a la mayor parte del mercado”, agregó la ejecutiva.

Este grupo se caracteriza por tener ingresos medios, profesionales y buscar su primera vivienda.

Por su parte, la compra de inmuebles para inversión se redujo en 2025 y quedó concentrada en perfiles de renta más alta, grupo que está compuesto generalmente por profesionales jóvenes, solteros, con salarios superiores a $ 2,5 millones, explicó la gerenta comercial de Imagina, Ana Rivera.

Comunas preferidas

En términos geográficos, la Región Metropolitana (RM) mantuvo su liderazgo en el volumen de préstamos para la vivienda. Entre las comunas más solicitadas, la gerenta general de Capital Inteligente, Sandra Jerez destacó a Santiago y Ñuñoa, ya que “son lugares con precios aterrizados, buena conectividad y una oferta inmobiliaria que calza con lo que hoy las personas pueden financiar”.

Mientras que, la demanda de segmentos medios y jóvenes se desplazó hacia Maipú, Puente Alto, Quilicura y La Florida, “porque son comunas donde aún es posible encontrar tickets dentro del tramo del Fogaes”, agregó la ejecutiva de Colliers.

A nivel nacional, destacó Viña del Mar, Valparaíso y Concón en la zona centro-norte; Concepción, San Pedro de la Paz y Chiguayante en Biobío; y Temuco en el sur, ya que estas comunas los valores por metro cuadrado siguen siendo competitivos y la oferta nueva se mantiene activa.

En La Serena y Coquimbo también se observó un aumento sostenido de solicitudes, especialmente de compradores jóvenes que buscan su primera propiedad.

En comparación con 2024, regiones como Valparaíso, Biobío y La Araucanía mostraron un mayor dinamismo, como consecuencia de la recuperación y activación en proyectos inmobiliarios y solicitudes hipotecarias.

Plazos

Durante 2025, el tipo de vivienda que lideró las preferencias de los solicitantes fueron departamentos, que alcanzaron el 47% de las postulaciones a créditos hipotecarios, especialmente en formatos entre 35 y 55 metros cuadrados.

Jerez aseguró que dentro de estos espacios, “se privilegia el diseño funcional, buena ubicación y eficiencia en el espacio, ya que el comprador quiere un producto que haga sentido en su estilo de vida”.

En cuanto a las casas, estas siguen siendo atractivas entre quienes solicitan un préstamo, concentrando 43% de las solicitudes, pero su alto precio limita el acceso a segmentos más jóvenes, “salvo en algunos mercados regionales donde aún existen alternativas bajo UF 3.500”, complementó Salazar.

Respecto del crédito hipotecario que permite comprar una vivienda, el promedio de los usuarios lo solicita entre UF 2.500 y UF 3.500, rango consistente con la estructura de precio del mercado de departamentos nuevos.

Asimismo, los plazos se mantienen principalmente entre los 25 y 30 años y las preferencias del público están inclinadas hacia tasas fijas, buscando estabilidad del dividendo, “en un contexto económico que aún muestra inestabilidad en ingresos y empleo”; comentó Salazar. El pie requerido continúa en torno al 20%.

Acumulado anual

A pesar de los diversos programas estatales y la estabilidad de las tasas, a septiembre de este año, los créditos hipotecarios para viviendas nuevas y usadas no mostraron un repunte en el acumulado anual, según las cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“Por el contrario, registraron una caída del 7% entre enero y septiembre de este año, en comparación con el año anterior”, afirmó el director cono sur de Tinsa, Felipe García, ya que hasta el noveno mes de 2025 se han registrado 49.304 créditos, mientras que el año pasado alcanzó 53.319 en el mismo período.

Sin embargo, agregó que las ventas de entrega inmediata de viviendas nuevas crecieron 9%, segmento que se ha visto impulsado por el stock disponible para entrega inmediata y por el subsidio para viviendas de hasta UF 4.000.

Así, “2025 se convirtió en un punto de inflexión, no en un boom. Pero sí en un nuevo comienzo para familias que por primera vez ven una opción real de acceder a una vivienda”, complementó Jerez.