El mundo financiero tiende la mano a Kast apostando por la inversión y la certidumbre como condiciones claves para el país
Por ejemplo, el gerente general de la Bolsa de Santiago, Patricio Rojas, señaló que ahora "es clave que Chile siga avanzando en crecimiento, estabilidad y confianza para abrir más oportunidades de prosperidad, donde el mercado de capitales cumple un rol central al conectar el ahorro con proyectos que generan inversión, empleo y desarrollo".
Una vez conocidos los resultados del balotaje, actores del mundo financiero dieron a conocer sus posiciones sobre la llegada de José Antonio Kast a La Moneda.
Desde la Asociación de Bancos se felicitó al mandatario electo, valoraron que el proceso electoral se haya desarrollado con total tranquilidad y con resultados transparentes, y reiteraron el compromiso -como gremio- de "seguir colaborando de manera proactiva, con el propósito de enfrentar conjuntamente los desafíos que Chile tiene por delante, especialmente en materia económica, social y seguridad, reconociendo que la inversión y la certidumbre son condiciones habilitantes para el desarrollo del país".
Y agregó: "Asimismo, mercados más profundos, conectados y con reglas claras permiten atraer capital, fortalecer la confianza y apoyar un crecimiento sostenible, más allá de los ciclos políticos.”
