Ministro de Hacienda es citado a comisión especial del Senado por Informe de Finanzas Públicas

La senadora Ximena Rincón, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, citó al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a una sesión especial para que exponga sobre el Informe de Finanzas Públicas correspondiente al cuarto trimestre, documento dado a conocer el 13 de febrero por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Según consta en el oficio, la sesión se realizará el martes 3 de marzo a las 14:00 horas en Valparaíso, con el objeto de que el secretario de Estado detalle los “principales contenidos, proyecciones y antecedentes” del informe. En el documento, la parlamentaria señala que la Comisión estima “relevante contar con su exposición para el adecuado análisis del referido informe”.

La citación se produce en un contexto de mayor escrutinio parlamentario sobre la evolución de las cuentas fiscales. En las últimas semanas, las cifras de ejecución presupuestaria y balance estructural han estado en el centro del debate, luego de que distintos actores políticos y económicos cuestionaran las proyecciones de ingresos y el nivel de déficit informado para 2025.