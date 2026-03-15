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Encuesta Criteria: Kast inicia su Gobierno con 46% de aprobación, cuatro puntos más que Boric al asumir

Con respecto a la seguridad, un 2% cree que la situación de delincuencia y seguridad ciudadana es actualmente buena, mientras que un 52% cree que la situación mejorará durante este mandato.

Por: Dayanne González

Publicado: Domingo 15 de marzo de 2026 a las 12:08 hrs.

encuestas José Antonio Kast aprobación y desaprobación Dayanne González
<p>Encuesta Criteria: Kast inicia su Gobierno con 46% de aprobación, cuatro puntos más que Boric al asumir</p>

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