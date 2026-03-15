Encuesta Criteria: Kast inicia su Gobierno con 46% de aprobación, cuatro puntos más que Boric al asumir
Con respecto a la seguridad, un 2% cree que la situación de delincuencia y seguridad ciudadana es actualmente buena, mientras que un 52% cree que la situación mejorará durante este mandato.
Noticias destacadas
El Presidente José Antonio Kast inició su mandato con un 46% de aprobación y un 30% de desaprobación, según los resultados de la última encuesta Agenda Criteria.
El sondeo, realizado entre el 11 y el 13 de marzo a través de un panel online, muestra que el mandatario comienza su gestión con un nivel de respaldo cuatro puntos superior al que registró el exPresidente Gabriel Boric al asumir en 2022, cuando marcó 42% de aprobación.
En esa misma comparación, la desaprobación inicial de Boric también fue cuatro puntos mayor a la que enfrenta hoy el líder republicano.
Protestas, seguridad y expectativas económicas
La encuesta también abordó la percepción sobre el clima social durante el nuevo Gobierno.
Un 49% de los encuestados cree que habrá más manifestaciones y protestas sociales durante esta administración y un 35% estima que se mantendrán en niveles similares a los observados durante el gobierno de Boric. Por otro lado, un 16% considera que las protestas disminuirán.
Con respecto a la seguridad, un 2% cree que la situación de delincuencia y seguridad ciudadana es actualmente buena, mientras que un 52% cree que la situación mejorará durante este mandato.
En el ámbito económico, el sondeo muestra que un 41% cree que la economía del país estará en mejores condiciones dentro de seis meses. A nivel personal, un 38% anticipa una mejora en la situación económica de su hogar y un 33% cree que aumentarán las oportunidades para encontrar empleo o mejorar su trabajo actual.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ministra Lincolao: "Vamos a crear tecnología dentro del ministerio para pilotearla en los otros ministerios"
La titular del MinCiencia anunció en un panel en el Centro de Innovación UC que su cartera creará un agente de inteligencia artificial de "servicio al cliente para investigadores" .
Arrau debuta ante la industria y plantea convertirse en un “embajador de las concesiones"
La presidenta de Copsa, Gloria Hutt recalcó que ven con buenos ojos la llegada del republicano y su equipo al MOP, “no solo por el empuje que está dando a la industria de las concesiones, sino a todas las obras públicas”.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete