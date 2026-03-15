Encuesta Criteria: Kast inicia su Gobierno con 46% de aprobación, cuatro puntos más que Boric al asumir

Con respecto a la seguridad, un 2% cree que la situación de delincuencia y seguridad ciudadana es actualmente buena, mientras que un 52% cree que la situación mejorará durante este mandato.

El Presidente José Antonio Kast inició su mandato con un 46% de aprobación y un 30% de desaprobación, según los resultados de la última encuesta Agenda Criteria.

El sondeo, realizado entre el 11 y el 13 de marzo a través de un panel online, muestra que el mandatario comienza su gestión con un nivel de respaldo cuatro puntos superior al que registró el exPresidente Gabriel Boric al asumir en 2022, cuando marcó 42% de aprobación.

En esa misma comparación, la desaprobación inicial de Boric también fue cuatro puntos mayor a la que enfrenta hoy el líder republicano.

Protestas, seguridad y expectativas económicas

La encuesta también abordó la percepción sobre el clima social durante el nuevo Gobierno.

Un 49% de los encuestados cree que habrá más manifestaciones y protestas sociales durante esta administración y un 35% estima que se mantendrán en niveles similares a los observados durante el gobierno de Boric. Por otro lado, un 16% considera que las protestas disminuirán.

Con respecto a la seguridad, un 2% cree que la situación de delincuencia y seguridad ciudadana es actualmente buena, mientras que un 52% cree que la situación mejorará durante este mandato.

En el ámbito económico, el sondeo muestra que un 41% cree que la economía del país estará en mejores condiciones dentro de seis meses. A nivel personal, un 38% anticipa una mejora en la situación económica de su hogar y un 33% cree que aumentarán las oportunidades para encontrar empleo o mejorar su trabajo actual.