La estrategia de Levi’s para mantener su “logo” en un estadio del Mundial pese a prohibición de la FIFA
El fabricante de ropa, conocido por sus jeans, accedió a tapar su nombre comercial durante la competición, pero lo cubrió con una manta blanca que deja ver su silueta.
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Ya comenzó el Mundial y, con ello, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) está aplicando sus reglas comerciales para aquellas marcas que no son patrocinadoras del evento futbolístico.
Tal es el caso de la marca Levi’s que, pese a tener un estadio con su nombre en Santa Clara (California) y ser sede de algunos de los encuentros de la competición, no figura en la lista de los auspiciadores.
Por tal razón, la FIFA le exigió tapar el logo del Levi’s Stadium, ubicado tanto en el frontis del recinto como arriba del marcador principal. Además, durante el desarrollo del torneo, el recinto deberá ser denominado oficialmente como San Francisco Bay Area Stadium.
Según los organizadores, se busca que los estadios presenten un modelo de “estadio limpio”, es decir, sin publicidad de otras marcas que no forman parte del torneo.
Tras ello, desde la empresa decidieron ajustar la lona blanca a su logo en forma de murciélago, que deja ver milimétricamente su la silueta original.
Y no quedaron solo en eso. En sus redes sociales, la empresa también cambió su logo por el de la lona con forma de la empresa, con la cita: “¡Damos la bienvenida al mundo al hermoso estadio!”.
Jeroen van den Berk, integrante del equipo de comunicación de la FIFA, explicó que durante la competición, el organismo toma control total de la imagen de los recintos que albergan partidos. "Básicamente, nos hemos apoderado del estadio", señaló durante una entrevista realizada en Santa Clara.
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