¿Políglota en aprietos? Los retrasos en pagos que cuestionan a la startup de idiomas

Aunque levantaron capital en abril de este año y están en pleno proceso de expansión regional, la empresa fundada en 2012 por Carlos Aravena, Nicolás Fuenzalida y José Sánchez enfrenta críticas de profesores que acusan retrasos de hasta tres meses en pagos y una falta de respuesta contundente por parte de la empresa. Desde la firma aseguran: “Lamentamos las dificultades que ha causado y queremos ser claros: ya hemos iniciado un plan concreto de normalización, manteniendo contacto directo y permanente con cada coach afectado”.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Sábado 20 de septiembre de 2025 a las 21:00 hrs.

