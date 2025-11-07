Click acá para ir directamente al contenido
Punto de partida

La comida favorita de Fintual se convierte en restaurant Los obispos

En el icónico Palacio Droguett, edificio patrimonial ubicado en el barrio Vaticano Chico donde opera la fintech, abrió hace poco sus puertas Los Obispos, Mesa y Cantina. Los socios son los fundadores de Centro Leñería y Casino Latriana. El menú: tacos, música y mucho más.

Por: Por Sofía García-Huidobro Fotos Verónica Ortiz

Publicado: Sábado 8 de noviembre de 2025 a las 12:00 hrs.

gastronomia emprendimiento FinTech Cultura
<p>La comida favorita de Fintual se convierte en restaurant Los obispos</p>

