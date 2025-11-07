Click acá para ir directamente al contenido
El club de Porsche que se prepara para abrir en Nueva Costanera

Se llama Club 911 Collection y espera debutar durante el segundo trimestre de 2026. Ligada al coleccionista de Porsche de origen alemán radicado en Chile, Daniel Necker, junto a Ernesto Mosso (Joyería Mosso) y Boris Garafulic (Vision Advisor), la apuesta es reunir en un mismo lugar un museo rotativo con más de 12 mil piezas de la marca de automóviles, un restaurante, lounge y joyería.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Sábado 8 de noviembre de 2025 a las 21:00 hrs.

Catalina Vicuña
