Aranceles, Davos y bonos en tensión: Se eleva el riesgo para los mercados
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que lo mejor que podrían hacer los países europeos, empresas e inversionistas frente a la nueva amenaza arancelaria es: “sit and relax”.
Hablando con la prensa desde la “Casa de EEUU” en Davos esta mañana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que lo mejor que podrían hacer los países europeos, empresas e inversionistas frente a la nueva amenaza arancelaria es: “sit and relax”. Bessent recordó cómo todos los análisis pronosticaban una crisis inflacionaria y otros impactos negativos tras el anuncio de las tarifas recíprocas (abril 2025), pero finalmente ese escenario no se dio.
Las acciones y bonos sufren fuertes caídas ante la arremetida de la Casa Blanca contra sus socios europeos en su campaña por Groenlandia. Los futuros de Wall Street pierden más de 1%, en línea con las caídas que vemos en Europa y las pérdidas en Asia. El dólar (DXY) cae 0,81%, en medio de un aumento de las apuestas por reducir la exposición a activos estadounidenses. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años salta a 4,29%, su nivel más alto desde agosto.
La presión sobre los bonos se ve agravada por las noticias desde Japón. La primera ministra Sanae Takaichi llamó a elecciones el próximo 8 de febrero y anunció planes para suspender impuestos y aumentar el estímulo que encendieron las alarmas sobre la sostenibilidad fiscal. La tasa de los bonos japoneses a 40 años supera el 4% (4,229%) por primera vez desde su lanzamiento en 2007.
Pero no son los únicos récords que vemos esta mañana. El oro avanza casi 3% para superar los US$4.730 por onza. La plata tiene un salto de 7,5% por encima de los US$95. Otros metales tienen alzas más moderadas. El cobre opera mixto, con una caída de 1% en Londres, mientras defiende una ligera alza en el Comex.
El mercado reacciona al aumento de las tensiones entre Donald Trump y Europa. La Casa Blanca amenaza con un arancel del 200% al champagne y los vinos franceses, en reacción al rechazo del presidente Emmanuel Macron a unirse al “Board of Peace” (Directorio por la Paz). El organismo surgió como una propuesta de Trump para resolver el conflicto en Gaza, pero ahora se plantea como un rival de la ONU y los Cuerpos de Paz. Países que aporten US$1.000 millones tendrían un puesto permanente, según reporta Bloomberg. Las acciones de las firmas de lujo francesas acusan el golpe. Pero las caídas son más generalizadas.
En su conferencia de prensa desde Davos, Bessent advirtió que hay que “dejar a un lado la histeria” y esperar el desarrollo de los acontecimientos, y advirtió que lo peor que pueden hacer los países es adoptar medidas de represalia por los aranceles de EEUU. Bessent también anunció que el nombre del candidato a presidente de la Fed se conocería la próxima semana.
El mercado también mira a la Corte Suprema. Mañana, los jueces escucharán los alegatos orales en el caso del intento de despido de la gobernadora Lisa Cook. En un movimiento inusual, el presidente de la Fed, Jerome Powell, habría confirmado su asistencia en apoyo de Cook. Pueden leer más sobre este caso en el Primer Click Semanal que publicamos en Señal DF.
Hoy, los jueces del máximo tribunal estadounidense tienen agendada otra “audiencia de opiniones” en la que podrían pronunciarse sobre la legalidad de las tarifas recíprocas.
Además de la mirada en la Corte Suprema, los inversionistas mantendrán la mirada en Davos. Trump anunció que mantendría reuniones con socios de la OTAN, después de prometer que sería un Foro “muy interesante” este año.
En la primera jornada de intervenciones del Foro, el mercado podrá escuchar a China, la UE, Canadá, Macron y Bessent.
Diario Financiero titula con la advertencia de Contraloría sobre el riesgo para el financiamiento del reajuste del sector público por los recursos que se necesitarán para la reconstrucción tras los incendios en Ñuble y Biobío. Además, quién es quién en los ministerios económicos del Gobierno entrante y cuáles serán sus principales desafíos.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Netflix y United Airlines publican resultados tras el cierre de la sesión.
- 07:00 Davos: Discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
- 08:00 Davos: Discurso del viceprimer ministro de China, He Lifeng.
- 10:15 La Consultora ADP publica su reporte semanal de creación de empleo privado
- 11:00 Davos: Discursos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del secretario del Tesoro, Scott Bessent.
- 13:00 Davos: Discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney.
- 16:00 Argentina reporta su balanza comercial a diciembre.
