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Futuros operan a la baja tras aumento de tensión en Ormuz

Irán asegura haber atacado un buque estadounidense.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán petróleo estrecho de ormuz IA Trump
<p>Futuros operan a la baja tras aumento de tensión en Ormuz</p>

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