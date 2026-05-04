La situación en el estrecho de Ormuz se agrava. La prensa iraní reporta de un ataque de las fuerzas de ese país contra un buque estadounidense. Horas antes, Irán había advertido que la presencia de fuerzas navales estadounidenses en el Estrecho sería considerada una violación del cese al fuego.

Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el “Proyecto Libertad” para “guiar” a las embarcaciones estancadas en el Estrecho desde el inicio de la guerra en Irán.

El mercado reacciona de forma dramática al reporte iraní. El petróleo que subía un 1,2% se dispara 5% y el barril de crudo Brent transa en US$114 y el WTI sube a US$107. El dólar que operaba plano se empina un 0,26%.

Los futuros estadounidenses se alinean con pérdidas, y el Stoxx600 profundiza su caída inicial. En Asia, la sesión fue dominada por el impulso de las acciones tecnológicas, previo al reporte iraní. Con Japón cerrado por feriado, las acciones asiáticas marcaron un alza de 2%. Las bolsas Corea del Sur y Taiwán subieron 5% y 4%, respectivamente durante la jornada.

La presión crece sobre las aerolíneas. FT reporta esta mañana que las aerolíneas europeas han recortado vuelos, por un total de dos millones de asientos, para racionar combustible.

El aparente deterioro de las relaciones entre EEUU y la UE también pesa en el ánimo del mercado. Trump anunció un alza de las tarifas a los autos europeos desde el 15% actual a 25%. La Casa Blanca acusa que la UE no ha cumplido con el acuerdo comercial, pero desde Bruselas lo niegan y aseguran que se ha avanzado con su implementación y abren la puerta a represalias. Analistas apuntan a que Trump podría estar frustrado por la lentitud burocrática de la UE en implementar las medidas. Otros creen que se trata de una acción contra Alemania por las declaraciones recientes del canciller Friedrich Merz criticando la aparente falta de plan de EEUU en Irán.

La tensión no es sólo con la UE. A una semana de la anunciada reunión entre Trump y Xi Jinping, Beijing desafía a Washington y ordena a sus empresas ignorar las sanciones que EEUU impuso a cinco refinarías chinas por operar con petróleo iraní. Según Beijing, las sanciones restringen el normal comercio con otros países y violan las normas internacionales.

Otro titular esta mañana se enfoca en Japón. El país celebra la “Golden Week”, un largo feriado que podría servir de ocasión para que el gobierno intervenga el mercado cambiario. Especulaciones de una acción desde el ministerio de Finanzas (y no desde el BOJ) crecieron durante las últimas horas llevando temporalmente al yen a su mayor valor en dos meses (156,06 por dólar).

Sin embargo, el impulso de la IA continúa y es probable que los índices retomen las alzas una vez haya más claridad sobre lo ocurrido esta mañana en el estrecho de Ormuz. Previo al reporte de Teherán el S&P500 y el Nasdaq se aprestaban a buscar nuevos máximos. Fueron las inversiones en IA y centros de datos las que explicaron tres cuartos del crecimiento de 2% que había registrado la economía estadounidense en el primer trimestre. También fueron las responsables de que Wall Street cerrara uno de sus mejores meses en seis años.

GameStop famosa “meme stock” captura los titulares con una agresiva oferta por adquirir Ebay por US$56.000 millones.

El mercado está atento a Berkshire Hathaway. Es el primer día de transacciones tras la primera reunión de inversionistas sin Warren Buffet. Las acciones de Berkshire suben 0,75% antes de la apertura. La firma registró un nivel récord de caja por US$397.000 millones.

En la portada de Diario Financiero: SalmonChile apuesta a exportaciones de US$ 10 mil millones si cambios normativos logran destrabar a la industria.

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