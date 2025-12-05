Wall Street busca otro récord impulsado por la expectativa de un recorte de tasas de la Fed
El cobre extiende su rally.
Noticias destacadas
Las expectativas de un impulso monetario de parte de la Reserva Federal impulsan a las acciones a buscar otro récord. Los futuros del S&P500 avanzan 0,38%, lo que dejaría al índice muy cerca de un nuevo máximo en la apertura.
Las alzas se extienden al Nasdaq y el Dow Jones y las acciones europeas. El dólar, por el contrario, opera con una ligera caída, todavía presionado por un escenario de más recortes de tasas por parte de la Fed.
Hoy el mercado recibirá el índice de precios ligado al consumo personal (PCE) de EEUU, considerado clave en los cálculos de los banqueros centrales. El índice corresponde a septiembre, sin embargo, ante la falta de señales más actualizadas de inflación, podría tener un impacto en los mercados si su resultado se desvía de forma importante respecto a las expectativas. Analistas esperan que el índice muestre una desaceleración de la inflación, con una tasa anual que se mantiene en 2,9%.
Ayer, el índice de subsidios por desempleo, que reveló una caída inesperada de las nuevas solicitudes, puso en duda la narrativa de un mercado laboral en fuerte desaceleración.
Sin embargo, las apuestas del mercado todavía apuntan a un recorte de parte de la Fed la próxima semana.
En nuestro Especial Proyecciones 2026, Cristina Vergara, fund research director de BTG Pactual US, presenta una visión optimista para las acciones estadounidenses, comparte el nivel objetivo para el S&P500 el próximo año y los sectores que favorecen.
El cobre continúa con su rally. El metal se acercó hace unas horas a los US$ 11.700 por tonelada en Londres y superó brevemente los US$ 5,47 por libra en el Comex. Ha moderado desde entonces sus avances, pero mantiene un alza de más de 1% en ambos mercados. Goldman Sachs advierte que el precio sobre los US$ 11.000 por tonelada no es sostenible, dado que no prevé una escasez de suministro el próximo año.
Netflix es la empresa que destaca antes de la apertura de Wall Street. La empresa estaría en conversaciones para adquirir el negocio de estudios y streaming de Warner. La operación convertiría a Netflix en un nuevo gigante del entretenimiento y añadiría a la cadena la biblioteca de HBO.
En la portada de Diario Financiero: El plan que prepara Kast para el Servicio de Impuestos Internos en caso de llegar a La Moneda. A nueve meses de su retorno al IPSA, ILC se posiciona como la acción más rentable del selectivo.
ATENTOS A:
- 08:00 El INE publica el IPC de noviembre.
- 12:00 En EEUU se publica el índice de
- 20:00 Colombia reporta su tasa de inflación de noviembre.
VIDEO
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Reajuste del sector público: funcionarios concretan primera reunión con el Gobierno y presentan pliego de demandas
Las asociaciones están presionando a los ministros para iniciar el cronograma de reuniones lo antes posible y no esperar hasta después del resultado de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.
Mauricio Varela, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios: “No estamos conformes con la gestión del Minvu; nuestra principal críticaes la falta de confianza con los privados”
El representante de la industria inmobiliaria afirmó que la cartera se concentró en la vivienda social y descuidó otros temas relevantes para el sector, como la reconstrucción de Valparaíso, las tomas o la planificación urbana.
Fintech Sheriff gana cuarta edición de MAS Pitch, encuentro clave del ecosistema de startups
Emprendedores, inversionistas y empresas participaron en el evento de DF MAS, entre ellos, el fundador de Copilot Money, Andrés Ugarte, la fundadora de DBS, Dominique Rosenberg, el presidente de Inder, José Luis del Río, y el fundador de Fintual, Pedro Pineda.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete