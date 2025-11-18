Click acá para ir directamente al contenido
Wall Street extiende las caídas por el temor a una burbuja en la IA en vísperas a los resultados de Nvidia

El bitcoin sufre fuertes pérdidas y agrava la incertidumbre.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Martes 18 de noviembre de 2025 a las 07:30 hrs.

Bitcoin Nvidia IA cobre FED Wall Street mercados internacionales Bolsas internacionales mercado bursatil Marcela Vélez-Plickert
