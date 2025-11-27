Wall Street se toma una pausa por el feriado del Día de Acción de Gracias
La plata marca nivel récord y el bitcoin extiende su repunte.
Noticias destacadas
Wall Street hace una pausa por el Día de Acción de Gracias. Pero antes de tomarse su día de feriado, los índices estadounidenses sumaron cuatro sesiones consecutivas al alza. El S&P500 y el Dow Jones quedan cerca de borrar las caídas de noviembre y la frase “rally de fin de año” o “rally navideño” comienza a rondar los análisis.
La ausencia de EEUU afecta los volúmenes y al parecer también el ánimo de los inversionistas por hacer grandes apuestas, al menos por ahora. Las acciones europeas operan planas, tras una sesión de alzas moderadas en Asia. El dólar también está plano con una ligera tendencia al alza. Una excepción es el bitcoin, que se desmarca de otras criptomonedas para extender su repunte con un alza de 1,8% para avanzar hacia los US$91.500.
La falta de acción en los índices bursátiles da más espacio para poner atención a los metales. En general, es una sesión mixta para los commodities, con caídas moderadas en el oro y el cobre. Pero es la plata el metal que destaca en la sesión.
La plata subió otro 1,43% para marcar un récord de US$54,37 durante la apertura en Europa. Desde entonces ha retrocedido ligeramente, pero se mantiene cerca del récord de cierre (US$53,46) que registró el pasado 12 de noviembre.
El precio del metal ha subido 85% en lo que va del año. Recientemente se ha visto impulsado por un aumento de demanda en la bolsa de Londres, que se acusa es por razones especulativas, aunque también hay registros de un mayor uso industrial. Otros factores para el alza apuntan a la decisión de EEUU de incluir a la plata en su lista de minerales críticos, despertando el temor de que pueda ser sujeto a una próxima alza de aranceles. Además, Bloomberg reporta que el fin de un beneficio tributario para la compra de oro para los consumidores chinos ha llevado a que muchos opten por adquirir plata en su lugar.
Una empresa que destaca en la sesión es Puma. La firma de calzado y vestuario deportivo sube 15%, ante rumores de su potencial adquisición de parte de la firma china Anta Sports.
Robinhood es otra empresa que captura titulares. Las acciones de la aplicación financiera subieron casi 11% (y extiende las alzas fuera de rueda) tras anunciar nuevos instrumentos derivados, que le permiten ganar terreno en el mercado de apuestas y predicciones.
En lo económico, el mercado sigue concentrado en la próxima reunión de la Reserva Federal y las expectativas de un tercer recorte consecutivo de 25 puntos base. El Libro Beige de la Fed reveló ayer una mirada mixta de la economía, en la que las empresas no tienen incentivos para contratar, pero tampoco han avanzado con despidos a gran escala; mientras las presiones inflacionarias continúan con aumentos de costos operativos más allá de los aranceles. En el consumo, el reporte confirma la idea de una economía en forma de K, en la que los sectores de mayores ingresos aumentan sus gastos, mientras que hay una desaceleración en los grupos de menores ingresos. Además, la inversión estaría aumentando solo en algunos distritos y concentrada en la infraestructura de IA como centros de datos.
Desde China llegó esta mañana un nuevo reporte sobre la desaceleración de esa economía. Las utilidades de las empresas industriales chinas cayeron un 5,5% anual en octubre, en su mayor baja desde junio pasado.
Diario Financiero titula con la solicitud de arbitraje presentada por la británica Bupa contra el Estado de Chile ante el Ciadi. Además, el Congreso despacha el Presupuesto 2026 sin glosa republicana y con recortes en Cultura.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- 07:00 En la Eurozona se publican los cálculos finales de los índices de confianza y de expectativas de inflación de los consumidores correspondientes a noviembre.
- 08:00 Brasil recibe cifras de precios de noviembre, con el índice general elaborado por la Fundación Getulio Vargas. Se anticipa un repunte.
- 08:30 Bci, DCV y Nuam celebran con un campanazo la primera emisión de un bono bancario digital en el mercado local.
- 09:00 México reporta su balanza comercial de noviembre.
- 09:30 El BCE publicas las minutas de su última reunión de política monetaria.
VIDEO
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Fondo compra $ 9.250 millones en mutuos hipotecarios residenciales en primer remate bursátil de la clase de activos
Las operaciones inaugurales en la Bolsa de Productos fueron intermediadas por la corredora Banglobal y totalizaron 77 títulos, de un promedio de $ 1.854 millones cada uno.
“Debilita a Chile como destino de inversiones”: el duro diagnóstico de las grandes concesionarias del país ante avance de proyecto “No + Tag”
A juicio del directorio del gremio de las concesionarias, las consecuencias de la iniciativa son “profundamente negativas” para la sostenibilidad del sistema de asociación público-privada.
Capital de riesgo o deuda: qué tipo de financiamiento es el adecuado según madurez y tipo de startup
Inversionistas y mentores señalaron que previo a buscar capital deben tener claro si son una PYME tecnológica o una startup y recomendaron explorar vías según su etapa, cuidando la participación accionaria.
Controladora británica de Isapre Cruz Blanca presenta solicitud de arbitraje contra el Estado de Chile ante el Ciadi
Esto implica que Bupa ingresará una millonaria demanda tras fracasar las consultas amistosas con Cancillería, iniciadas luego de los fallos de la Corte Suprema contra las aseguradoras, que desembocaron en una devolución masiva de dineros a los afiliados.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete