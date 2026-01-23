Wall Street y el dólar se encaminan a cerrar una semana de pérdidas

La idea de “Sell America”, la decisión de reducir la exposición a los activos estadounidenses se impone como el tema de la semana, impulsada por lo que se percibe como un aumento del riesgo geopolítico originado desde la Casa Blanca.

El dólar acumula una caída de casi 1% en las últimas cinco sesiones, en la que podría ser su peor semana en seis meses, según registros de Bloomberg. Los futuros estadounidenses se preparan para una apertura en rojo y no podrían evitar un cierre de semana a la baja.

Por el contrario, el oro, otros metales, y las bolsas latinoamericanas se están perfilando como refugios. El oro recorta su avance tras haber rozado los US$5.000 por onza antes de la apertura europea. La plata extiende su rally para acercarse a los US$99. El cobre avanza tanto en Londres como en el Comex.

El avance de los commodities, la debilidad del dólar, espacio para bajas de tasas, y la búsqueda de diversificación de portafolios alimentan el atractivo de los mercados latinoamericanos. La bolsa brasileña registra una entrada masiva de inversionistas extranjeros, y el buen momento del mercado local lleva a las corredoras a elevar el precio objetivo del IPSA para este año a 12.200 puntos.

En nuestro podcast especial de esta semana, Felipe Lira, gerente de Inversiones de Principal AGF, analiza qué necesitan las acciones chilenas para dar “el siguiente salto”. Además, la tendencia de “sell America”, la debilidad del dólar y Japón.

La apertura en Wall Street va a estar marcada por la tecnología. Las acciones de Intel caen 12% antes del inicio de la sesión, tras reportar decepcionantes resultados y entregar un panorama preocupante. El CEO de Intel advirtió que, si bien hay una fuerte demanda por semiconductores, tienen una capacidad limitada de producción, que no podrán aumentar hasta 2027.

En la agenda del día destacan las primeras estimaciones para los índices PMI de enero. Los índices PMI europeos revelaron una mejoría en el sector de manufacturas, pero una mayor debilidad en servicios. En Japón los índices registraron una expansión por encima de lo esperado, mientras la inflación mostró una desaceleración que permitió al BOJ mantener la tasa en 0,75%. Sin embargo, el emisor japonés dejó abierta la puerta a próximas alzas de tasas de interés. El mercado espera dos ajustes este año, con el primero para la reunión de abril.

Por el contrario, en EEUU el espacio para justificar bajas de tasas se está reduciendo. El crecimiento de la economía en el tercer trimestre se ajustó al alza a un 4,4% anual, y el índice PCE subió ligeramente a una inflación de 2,8%.

La geopolítica cambia su foco a Ucrania. Las misiones de EEUU, Rusia y Ucrania se reúnen hoy y mañana en Emiratos Árabes Unidos. El encuentro se gestó tras la reunión bilateral entre Donald Trump y Volodomyr Zelensky, en que se habría llegado a un acuerdo para las garantías de seguridad para Ucrania. Tras la reunión, Zelensky se dirigió al Foro en Davos y criticó a sus aliados europeos por su falta de decisión al actuar contra Rusia.

En la portada de Diario Financiero: AFP salen a comprar más acciones de Falabellav para asegurar un director en la próxima junta; y la consolidación de Óscar Hasbúnv como hombre fuerte en los directorios del Grupo Luksic.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: