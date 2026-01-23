Wall Street y el dólar se encaminan a cerrar una semana de pérdidas
El oro roza los US$5.000 y es favorito, junto a las acciones emergentes, especialmente las latinoamericanas.
Noticias destacadas
La idea de “Sell America”, la decisión de reducir la exposición a los activos estadounidenses se impone como el tema de la semana, impulsada por lo que se percibe como un aumento del riesgo geopolítico originado desde la Casa Blanca.
El dólar acumula una caída de casi 1% en las últimas cinco sesiones, en la que podría ser su peor semana en seis meses, según registros de Bloomberg. Los futuros estadounidenses se preparan para una apertura en rojo y no podrían evitar un cierre de semana a la baja.
Por el contrario, el oro, otros metales, y las bolsas latinoamericanas se están perfilando como refugios. El oro recorta su avance tras haber rozado los US$5.000 por onza antes de la apertura europea. La plata extiende su rally para acercarse a los US$99. El cobre avanza tanto en Londres como en el Comex.
El avance de los commodities, la debilidad del dólar, espacio para bajas de tasas, y la búsqueda de diversificación de portafolios alimentan el atractivo de los mercados latinoamericanos. La bolsa brasileña registra una entrada masiva de inversionistas extranjeros, y el buen momento del mercado local lleva a las corredoras a elevar el precio objetivo del IPSA para este año a 12.200 puntos.
En nuestro podcast especial de esta semana, Felipe Lira, gerente de Inversiones de Principal AGF, analiza qué necesitan las acciones chilenas para dar “el siguiente salto”. Además, la tendencia de “sell America”, la debilidad del dólar y Japón.
La apertura en Wall Street va a estar marcada por la tecnología. Las acciones de Intel caen 12% antes del inicio de la sesión, tras reportar decepcionantes resultados y entregar un panorama preocupante. El CEO de Intel advirtió que, si bien hay una fuerte demanda por semiconductores, tienen una capacidad limitada de producción, que no podrán aumentar hasta 2027.
En la agenda del día destacan las primeras estimaciones para los índices PMI de enero. Los índices PMI europeos revelaron una mejoría en el sector de manufacturas, pero una mayor debilidad en servicios. En Japón los índices registraron una expansión por encima de lo esperado, mientras la inflación mostró una desaceleración que permitió al BOJ mantener la tasa en 0,75%. Sin embargo, el emisor japonés dejó abierta la puerta a próximas alzas de tasas de interés. El mercado espera dos ajustes este año, con el primero para la reunión de abril.
Por el contrario, en EEUU el espacio para justificar bajas de tasas se está reduciendo. El crecimiento de la economía en el tercer trimestre se ajustó al alza a un 4,4% anual, y el índice PCE subió ligeramente a una inflación de 2,8%.
La geopolítica cambia su foco a Ucrania. Las misiones de EEUU, Rusia y Ucrania se reúnen hoy y mañana en Emiratos Árabes Unidos. El encuentro se gestó tras la reunión bilateral entre Donald Trump y Volodomyr Zelensky, en que se habría llegado a un acuerdo para las garantías de seguridad para Ucrania. Tras la reunión, Zelensky se dirigió al Foro en Davos y criticó a sus aliados europeos por su falta de decisión al actuar contra Rusia.
En la portada de Diario Financiero: AFP salen a comprar más acciones de Falabellav para asegurar un director en la próxima junta; y la consolidación de Óscar Hasbúnv como hombre fuerte en los directorios del Grupo Luksic.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- 08:30 El Banco Central publica cifras de coyuntura incluyendo datos derivados financieros.
- 09:00 El INE reporta el índice de precios al productor de diciembre.
- 11:45 S&P Global publica la primera estimación de los índices PMI de EEUU de enero.
- 12:00 La U. de Michigan reporta el índice de confianza de los consumidores estadounidenses.
Alcalde de Vicuña respalda planes de dueño de Rosa Agustina para multimillonario proyecto inmobiliario en la comuna: “Lo esperamos con los brazos abiertos”
A inicios de mes, en una entrevista con DF Regiones, el empresario turístico-inmobiliario Humberto Ríos señaló su interés en ubicar su ansiado proyecto "Villa Agustina", un gran centro residencial para adultos mayores, en la capital de la provincia de Elqui, comentarios que de inmediato encontraton acogida en el edil, quien a través de este medio buscó contactarse con el dueño del holding.
Gestora Stadio Capital aterriza en Chile con estrategia de deuda privada para industria deportiva
Ofrecerá financiamientos de entre US$ 500 mil a más US$ 20 millones para clubes, ligas y federaciones, respaldados en contratos de derechos televisivos, patrocinios y transferencia de jugadores.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
