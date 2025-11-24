Por crisis migratoria en la frontera con Chile: Presidente peruano anuncia estado de emergencia en las provincias del sur del país

Poco después de un discurso en Tacna, el domingo, el gobernante interino anunció a través de la red social X que va a para pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas en la frontera sur con Chile.

El Presidente interino peruano, José Jerí, afirmó este domingo que la inseguridad que vive el país andino se debe, en gran medida, a haber desatendido las fronteras, por lo que anunció que van a pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas en las provincias del sur de Perú, en la frontera con Chile.

Jerí presidió este domingo un acto oficial en Tacna, localidad fronteriza con Chile, donde informó que el Ejecutivo va a implementar un plan multisectorial para aumentar el resguardo de las zonas limítrofes del país y que este proyecto comenzará en el sur.

"Gran parte de la inseguridad que vivimos el día de hoy es justamente por no haber atendido y resguardado como se debe nuestras fronteras. Por ello, tiene que haber una autoridad que esté atrás supervisando que todo funcione bien", dijo Jerí.

Durante su visita a Tacna, el mandatario interino visitó el puesto de control fronterizo de Santa Rosa y fue enfático al afirmar que las tareas de supervisión en las fronteras, "por más sencillas que parezcan, no se han venido realizando".

En este sentido, horas más tarde de pronunciar su discurso en Tacna, el Presidente anunció en la red social X que para pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas en la frontera sur decretarán el estado de emergencia en las provincias limítrofes con Chile.

"Debemos dejar que nuestras fronteras sean consideradas coladeras y que el estado tenga presencial real que genere impacto y desarrollo", indicó Jerí en su cuenta personal, que utiliza a diario.