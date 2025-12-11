Click acá para ir directamente al contenido
Carbón activado: plan de reconversión de los pirquenes del Biobío apunta a un mercado global de más de US$ 1 billón

La subsecretaria de Minería aseguró que el Gobierno está avanzando en una propuesta para un plan piloto y adelantó que habrá novedades en este sentido antes de que concluya la actual administración.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Viernes 12 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

