Caso Puerto Coronel: Justicia amplía investigación y Fiscalía indaga en patrimonio de funcionarios municipales

El plazo de indagatorias se prolongó por 60 días, mientras el Ministerio Público investiga movimientos bancarios de arquitectos y directivos de la Dirección de Obras Municipales de Coronel que podrían vincularse a la aprobación de permisos de edificación para la compañía portuaria.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 2 de febrero de 2026 a las 18:25 hrs.

