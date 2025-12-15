EFE Sur incorpora avanzada tecnología para reducir los tiempos de reparación de sus trenes y vías férreas
El nuevo equipo Koltech, instalado en su taller de la Región del Biobío, permitirá dar mayor eficiencia a procesos de mantención y continuidad operativa para servicios de traslado de carga y de pasajeros.
En un movimiento estratégico para optimizar la gestión de trenes y la eficiencia operativa de sus vías, EFE Sur anunció la próxima puesta en marcha de un torno sumergido Koltech en el taller de mantenimiento Omer Huet, en la Región del Biobío. El equipamiento, que incorpora tecnología de control numérico (CNC) y medición automática, es una pieza clave dentro del Plan Maestro Ferroviario 2025-2030 para la zona centro-sur.
La operación de este nuevo equipamiento permitirá realizar el perfilado de ruedas sin necesidad de desmontar los ejes, un proceso que tradicionalmente generaba altos tiempos de inactividad de los trenes.
Pedro Baeza Tapia, gerente de Operaciones de EFE Sur, destacó el impacto directo que este cambio tendrá en la productividad y seguridad que entrega la compañía. “Este torno sumergido nos permitirá realizar un mantenimiento más eficiente, seguro y preciso, reduciendo tiempos de intervención y fortaleciendo la confiabilidad de los servicios ferroviarios. Lo que antes se realizaba en Santiago, ahora se realizará en nuestro taller lo que garantiza mayor rapidez y eficiencia”.
Mantenciones eficientes
El torno Koltech tiene capacidad para perfilar hasta dos trenes por semana; es decir, cerca de 48 paradas de ruedas y aumentará significativamente la continuidad operativa de servicios como Biotren y Corto Laja. Además, este avance no sólo mejora el estándar de mantenimiento interno, sino que "abre oportunidades para prestar servicios a terceros una vez cubierta nuestra demanda interna”, declaró Baeza, proyectando una apertura para la estatal ferroviaria.
Esta incorporación tecnológica se suma a otras iniciativas clave de EFE Sur en 2025, como la llegada de nuevos trenes desde China para absorber la creciente demanda de pasajeros del Biotren, anunciada para fines de diciembre o inicios de enero, la modernización de infraestructura y la reciente inauguración del nuevo Puente Ferroviario sobre el río Biobío con vías bidireccionales, medidas que apuntan a robustecer la red ferroviaria del centro – sur del país.
