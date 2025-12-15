Embajadores de la UE visitaron proyecto de tierras raras en Penco buscando nuevos socios comerciales

•La delegación, compuesta por 50 representantes conoció la tecnología de la empresa para extraer minerales críticos como Disprosio y Terbio, esenciales para la electromovilidad del continente.

Embajadores, representantes diplomáticos y empresariales de la Unión Europea, visitaron el proyecto de tierras raras de Aclara en Penco, Región del Biobío. La delegación de más de 50 personas, conoció la iniciativa chilena que podría convertirse en un proveedor estratégico y sostenible de minerales críticos para la doble transición verde y digital de Europa.

Actualmente el proyecto, cuya inversión demandaría US$ 130 millones, es pionero en Chile en extracción de este tipo de minerales y se encuentra en proceso de evaluación ambiental; pero de aprobarse, podría tener una participación en el mercado de los minerales críticos que hoy están concentrados mayoritariamente en China.

La delegación fue encabezada por la embajadora de la UE en Chile, Claudia Gintersdorfer, quien destacó que la visita surge desde el interés del bloque por establecer alianzas con Chile en el marco de su política de seguridad de suministro y al amparo de procesos productivos sostenibles, sobre todo en tierras raras pesadas como el Disprosio (Dy) y el Terbio (Tb), que se encuentran en Penco y son esenciales para los imanes permanentes utilizados en sectores clave para Europa, como la movilidad eléctrica y la energía eólica.

En este sentido, la embajadora Gintersdorfer destacó la importancia estratégica del proyecto para la industria europea. "Las tierras raras son estratégicas e indispensables para la doble transición ecológica y digital de la UE, así como para su seguridad y autonomía industrial". Subrayó que la visita cumplió el objetivo de acercar a empresas y compradores europeos a este proyecto "altamente innovador", que encaja perfectamente con la filosofía de sostenibilidad de la UE.

Tecnología Circular como Estándar ESG

El proyecto que la compañía Aclara, de capitales canadienses, pretende desarrollar en Penco despertó el interés de Europa principalmente por la innovación con que se extraerían y separarían las tierras raras de las arcillas. El modelo, llamado Cosecha Circular de Minerales, marca la diferencia con la minería tradicional, pues cumple con altos estándares ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), donde no existirían tronaduras, molienda, ni riles, además de utilizar agua 100% reciclada, lo que permite a la empresa no tocar los cursos de agua de los esteros de la comuna para su producción.

El director Ejecutivo de Aclara Resources, Ramón Barúa, calificó la visita como una oportunidad para "convertirnos en un socio de confianza en la cadena de suministro de la UE" y destacó que la iniciativa de la compañía en materia social y medioambiental responde a las prioridades estratégicas de la Unión Europea para los minerales críticos.

La delegación también conoció los avances tecnológicos desarrollados en asociación con los socios estratégicos de la compañía, incluidos Grupo CAP, Virginia Tech, la Universidad de Stanford y la empresa alemana VAC, en etapas clave como la separación, metalización y desarrollo de imanes permanentes, posicionando a Aclara como un actor integral en la cadena de valor global de las tierras raras.

Socio estratégico

Iris Wunderlich, project leader de Minería y Sustentabilidad de la Cámara Chileno Alemana de Comercio e Industria, comentó que el proyecto de Aclara es el "más avanzado y factible" en Chile y resulta sumamente interesante para la industria alemana y europea. “Nuestra industria tiene una gran dependencia de las tierras raras, obviamente del gran mercado chino; o sea, China es el país que puede abastecer y ahí Europa y Alemania buscan independizarse”.

Wunderlich destacó que el formato sustentable del proyecto chileno es prioritario para Europa, que exige altos estándares: "La tecnología y la forma de extracción va en balance con la naturaleza y en mucha comunicación igual con el entorno". Este enfoque "responsable" se alinea con la visión de la UE de lograr la transición verde.

En este sentido, la embajadora Gintersdorfer recordó que Chile y la UE modernizaron recientemente su acuerdo comercial, el cual incluye un capítulo sobre materias primas críticas. “A nosotros nos interesa que Chile sea un país que comparte nuestras metas en cuanto a sostenibilidad… que es un país que quiere respetar todas estas normas, porque en nuestro acuerdo también hablamos de respetar el derecho laboral, proteger la biodiversidad, luchar contra el cambio climático”.

La visita de la delegación europea al Biobío, también incluyó reuniones con el Gobernador Regional y la Corporación Desarrolla Biobío, donde se discutieron otros polos de desarrollo locales como la industria del hidrógeno verde, el desarrollo portuario y la construcción sostenible en madera, sectores donde varios países europeos tienen experiencia.

Evaluación ambiental

La eventual ejecución del proyecto de Aclara en Penco podría generar más de 2.200 puestos de trabajo directos e indirectos a la Región del Biobío, que hoy registra un desempleo de 10% (cifras del INE). Sin embargo, ha tenido en el tiempo un rechazo sostenido de grupos ambientalistas locales y del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien ha reiterado su rechazo a la construcción de la minera.

Pese a ser una de las principales iniciativas privadas en la zona, que forma parte de las medidas que incluye el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío y que el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo en el último Encuentro Regional de la Empresa (Erede) que se concretaría, su ejecución está en manos del Servicio de Evaluación Ambiental.