Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío Empresas
Empresas

Embajadores de la UE visitaron proyecto de tierras raras en Penco buscando nuevos socios comerciales

•La delegación, compuesta por 50 representantes conoció la tecnología de la empresa para extraer minerales críticos como Disprosio y Terbio, esenciales para la electromovilidad del continente.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 15 de diciembre de 2025 a las 17:00 hrs.

Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur Minera Minería tierras raras UE
<p>Embajadores de la UE visitaron proyecto de tierras raras en Penco buscando nuevos socios comerciales</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Sebastián Edwards: "Kast tiene que nombrar un gabinete de gran peso específico y ahí hay algunas dudas"
2
Economía y Política

Gremios empresariales cierran filas con Kast y ofrecen colaboración en la futura administración
3
Empresas

Inmobiliaria y constructora ganan disputa iniciada por vecinos que reclamaban por nuevo proyecto en Las Tacas
4
Economía y Política

Se activa “La Moneda Chica” de Kast y el Presidente electo viajará mañana a Argentina para reunirse con su aliado Milei
5
Mercados

Principales bancos privados del país anotan dispares resultados en sus utilidades a noviembre
6
Empresas

Acreedores visan reorganización de Santa Martina: dueños no venden y acuerdan millonario pago a banco
7
Empresas

Tras fusión de La Polar y AD Retail, cadena abc vende oficinas, abre 15 tiendas en localidades y reduce dotación
8
Mercados

Mercado espera rally acotado para el IPSA tras elecciones y proyecta dólar bajo $ 900 durante 2026
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete