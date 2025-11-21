Click acá para ir directamente al contenido
Enel Generación inicia trámite ambiental para el cierre de la infraestructura de central Bocamina I

Antes de iniciar el desmantelamiento definitivo, se ejecutarán trabajos internos orientados a asegurar el mantenimiento y la seguridad de los edificios y sus estructuras. Estas labores se extenderán entre diciembre de 2025 y fines de 2026.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 21 de noviembre de 2025 a las 19:37 hrs.

