Derrumbe de 42,4% en exportaciones del Biobío en octubre encienden alarmas por nueva ralentización industrial en la región

Los envíos completaron su quinta caída mensual consecutiva, arrastrados por un descenso de 44,1% en el sector industrial. Desde Asexma advierten sobre una desaceleración estructural.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Jueves 18 de diciembre de 2025 a las 18:35 hrs.

Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Derrumbe de 42,4% en exportaciones del Biobío en octubre encienden alarmas por nueva ralentización industrial en la región</p>

