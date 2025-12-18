Derrumbe de 42,4% en exportaciones del Biobío en octubre encienden alarmas por nueva ralentización industrial en la región

Los envíos completaron su quinta caída mensual consecutiva, arrastrados por un descenso de 44,1% en el sector industrial. Desde Asexma advierten sobre una desaceleración estructural.

La economía de la Región del Biobío sufrió un desplome de 42,4% en sus exportaciones de octubre, frente a igual mes del año anterior, según los datos entregados por el INE. Las cifras reflejan una marcada tendencia negativa, con cinco meses consecutivos ya evidenciando un debilitamiento en la capacidad exportadora de la zona.

Para Alfredo Meneses, gerente general de Asexma Biobío, los datos trajeron "muy malas noticias, especialmente porque detrás de este porcentaje se esconde una caída interanual de 44,1% en la industria”. Advirtió además que, si bien se podría atribuir parte del fenómeno al cierre de Huachipato, la realidad muestra una "ralentización en sectores clave como la madera y la celulosa, que son los que literalmente mueven la aguja en la economía local”.

La caída en los indicadores impacta directamente en la cadena logística-portuaria de Talcahuano, San Vicente y Coronel. Según Ricardo Fuentes, director de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello (UNAB) Concepción, "Cuando cae la exportación del Biobío, cae la actividad en la cadena completa, desde proveedores y transporte hasta operación portuaria. El ajuste se siente rápidamente en las comunas y el empleo".

Según Meneses, es importante analizar los movimientos comerciales de los mercados de destino. “En Estados Unidos los envíos cayeron 17,3%, entendiendo que Estados Unidos representa 24,5% del total de los envíos de la región (…) El otro gran socio comercial -China-, mostró una caída muy relevante (...) y entendamos que concentra el 18,3% del total de las exportaciones del Biobío”.

Caída de precios

El sector forestal ha consolidado su dependencia logística en la Región del Biobío. Desde sus puertos sale aproximadamente 95% de las exportaciones del rubro, mientras que el 5% restante es enviado al extranjero por Valparaíso y San Antonio.

Charles Kimber, gerente de Personas y Sustentabilidad de Arauco, corroboró la tendencia, aunque precisó que en el caso de la celulosa el problema no ha sido el volumen, sino el precio. "Este ha sido un año muy difícil para la celulosa. Los volúmenes se mantienen similares, pero los precios han bajado muy fuerte, aproximadamente 30% menos en términos FOB".

Esta disminución, dice, responde por un lado a una sobreoferta en el mercado chino, generada luego que el gigante asiático comenzara a producir su propia celulosa, y en segundo término a una menor actividad económica en Europa, particularmente en Alemania y Francia.

A nivel de producción, Kimber comentó que entre 2024 y 2025, los volúmenes de exportación han superado los registros de 2023, impulsados principalmente por la puesta en marcha a plena capacidad de la Línea 3 del proyecto MAPA de Arauco. No obstante, esta mayor eficiencia y capacidad de procesamiento se ha visto empañada por un contexto de mercado donde el aumento en la oferta no ha logrado compensar el fuerte retroceso en los valores FOB, configurando un año de altos rendimientos productivos, pero de estrechos márgenes de rentabilidad.

Repunte en marcha

Respecto al futuro, Charles Kimber es optimista. “Hay un repunte y ya se vio con aumentos de precios en octubre y noviembre (…), lo cual indica que para el cuarto trimestre ya va a haber un repunte tanto en volúmenes como en precios”.

Alfredo Meneses destacó que "van a ser fundamentales las iniciativas y acciones de política pública que se implementen tanto en la región como desde el nivel central para dinamizar los sectores productivos". Mientras que para Ricardo Fuentes, la estrategia de recuperación debe asegurar capital de trabajo para las PYME proveedoras en el corto plazo y, en el mediano, "acelerar más procesamiento local y diversificación exportadora para reducir la dependencia de una canasta estrecha".

Barreras arancelarias

A diferencia de la celulosa, el sector de maderas y tableros ha apostado por el valor agregado, teniendo como principal destino el mercado de Norteamérica. No obstante, el negocio nacional enfrenta la imposición de aranceles del 10% por parte de Estados Unidos, lo que ha impactado los volúmenes de exportación frente al año anterior.

Respecto al futuro de estas barreras, Charles Kimber destacó la gestión que ha liderado la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y expresó que espera que la transición hacia el gobierno de José Antonio Kast mantenga la prioridad en estas negociaciones técnicas ante el Departamento de Comercio de EEUU, bajo mecanismos de excepción arancelaria.

El objetivo de estas gestiones es recuperar las condiciones para los productos chilenos mediante una articulación público-privada entre la Corma, la Subsecretaría y el nuevo Ejecutivo.