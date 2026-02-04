Desde este miércoles se reactivó el cobro de peajes en autopistas del Biobío y Ñuble, suspendidos por incendios forestales

Las barreras de las plazas de peaje se mantenían arriba desde la declaración del Estado de Catástrofe, A partir de ahora, el pago se reanuda con las tarifas habituales y bajo un monitoreo permanente del estado de las carreteras.

Tras dos semanas críticas marcadas por el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó el retorno a la normalidad operativa y comercial de las principales rutas concesionadas de las regiones de Ñuble y Biobío.

Desde las 00:00 horas de este miércoles 4 de febrero, se reactivó el cobro de peajes en la Ruta del Itata, acceso norte a Concepción y en la Ruta Interportuaria, completando así el cronograma de normalización de la infraestructura vial tras la emergencia por los incendios forestales.

La decisión administrativa pone fin a la medida de contingencia adoptada luego de que, el 18 de enero, el Gobierno decretara Estado de Catástrofe (Decretos Supremos N°3 y N°2) debido a la voracidad y rápido avance de los siniestros que amenazaron zonas pobladas y vías estructurantes de conexión con Concepción, como las que conectan a la capital del Biobío con Chillán, Cabrero y Florida.

Operan con normalidad

Según informaron desde la cartera de Obras Públicas, la determinación se basa en que "se han dado las condiciones para autorizar la reanudación", tras constatar que las rutas operan con normalidad y seguridad. El objetivo, señalaron, es "asegurar las condiciones de servicio establecidas contractualmente" con las sociedades concesionarias, garantizando un desplazamiento expedito para el transporte de carga y pasajeros.

El MOP aseguró que mantendrá un monitoreo constante sobre la operación de las vías, mientras la zona sigue en alerta por las condiciones climáticas del verano, aunque ya con la infraestructura vial operando al 100% de su capacidad comercial.