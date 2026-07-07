Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío Empresas
Empresas

Presidenta de Puertos de Talcahuano: “La extensión de la Ruta Interportuaria es el gran proyecto pendiente de la cadena logística del Biobío”

Patricia Palacios plantea que el formato bimodal de trenes y camiones será clave para proyectar los desafíos estratégicos que emprende la región en materia de comercio exterior y la salida local del gas argentino desde Vaca Muerta a los mercados de Asia.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 08:00 hrs.

puertos exportaciones intercambio comercial Logística ferrocarriles Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Presidenta de Puertos de Talcahuano: “La extensión de la Ruta Interportuaria es el gran proyecto pendiente de la cadena logística del Biobío”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mundial de Fútbol

Precios de las entradas para los cuartos de final del Mundial caen un 60% tras la eliminación de Portugal y Estados Unidos
2
Economía y Política

Proyecto misceláneo: el PPD sorprende con acuerdo con el gobierno por invariabilidad y la disputa interna deja fuera al PS
3
Economía y Política

Inflación alcanza máximo en junio tras sorpresivo IPC, pero mercado ve cierre de año bajo 4% pese a la guerra
4
Empresas

Contraloría establece sistema de control alternativo para operaciones societarias de Codelco y Enami
5
Mercados

Fiscal Héctor Barros y las diligencias de la Operación Tokio: “A todos los (bancos) que tengan un nivel de responsabilidad, los vamos a investigar”
6
Empresas

Inmobiliaria acusa ser “víctima de la llamada permisología” tras rechazo de anteproyecto de US$ 40 millones en Reñaca
7
Economía y Política

DT revierte polémico criterio sobre acuerdos marco y descarta que puedan ser tratados como una forma de negociación colectiva
8
Empresas

Latam Airlines convoca a accionistas para aprobar un plan de recompra de acciones de hasta el 5%
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete