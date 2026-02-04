Puente Industrial del Biobío inicia construcción de enlaces con Ruta 160, obras clave para zanjar polémica por pago del TAG

El recientemente inagurado viaducto comenzó a operar el peaje electrónico en noviembre, pese a que todavía había trabajos pendientes, lo que ha generado reclamos de los usuarios y demandas de las autoridades por un modelo de pago proporcional.

Este viernes 6 de febrero, la Sociedad Concesionaria del Puente Industrial iniciará la etapa final de las obras de vialidad en el sector Los Batros, interviniendo los ramales oriente y poniente para conectar el viaducto con la Ruta 160.

Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el seremi Hugo Cautivo, explicó que estas faenas son parte de una estrategia mayor de vialidad estructurante, que busca sacar a la provincia del rezago en conectividad. "El Puente Industrial, el Puente Ferroviario y el mejoramiento de los accesos, como el viaducto Chacabuco para el Puente Bicentenario, están entrando en etapas finales de ejecución o entrega. Acá faltaba mejorar la integración del Puente Industrial a la Ruta 160, obras que se programaron específicamente para el verano para mitigar el impacto en el flujo vehicular".

Las obras de enlace han sido de uno de los puntos críticos desde que el Puente Industrial entró en operaciones. En noviembre de 2025 se dio inicio al cobro del TAG ante la molestia de autoridades locales, gremios del transporte de carga y vecinos de San Pedro de la Paz y Hualpén, quienes coincidieron en que el pago por una infraestructura incompleta no debía realizarse en los términos en que hoy se efectúan.

Con el inicio de las últimas obras podría comenzar a despejarse esa polémica.

Nueva pista

En lo operativo, los trabajos implicarán angostamientos de calzada en un tramo de 260 metros entre el Puente Los Batros y la entrada a Boca Sur, en San Pedro de la Paz, lo que permitirá adicionar una nueva pista. "Va a ser una intervención que nos dejará con dos pistas de circulación en esta área, tanto oriente como poniente, optimizando la integración de mejor forma".

Para el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, "lo más importante es evitar afectaciones cuando la ciudad retome su normalidad el 2 de marzo. La finalización del proyecto permitirá eliminar puntos críticos históricos, como el ingreso por Daniel Belmar".

A estas obras, se suma la ejecución del proyecto Parque Los Batros, colindante a la infraestructura del puente, que es parte de los compromisos de mitigación adquiridos ante la construcción del Puente Industrial, cuyo hito de primera piedra debiera realizarse en febrero.

Cobro del TAG

El gobernador regional, Sergio Giacaman, ha sido un activo promotor de modificar la fórmula de pagos del TAG hasta el final de las obras, y presentó a la Dirección General de Concesiones una propuesta de pago parcializado según estado de avance. E incluso en enero instó a la ministra del ramo a responder. “Yo esperaría, por decencia, que el Ministerio de Obras Públicas responda a una propuesta que busca generar una alternativa real para el cobro del peaje”, señaló en esa oportunidad.

Desde el gremio del transporte de carga, Freddy Martínez, presidente de la Federación de Camioneros Centro – Sur, insistió en que el cobro sin entrega total no tiene asidero. “No nos oponemos al pago, pero que sea por obras que están terminadas (…) nosotros no podemos cobrar por una carga que no está en su destino, esto es lo mismo”, declaró.

En esa línea, recordó que el Puente Industrial tiene debilidades importantes, por ejemplo “se han producido accidentes de camiones con carga pesada que, gracias a Dios no han tenido resultados fatales, pero hay baches en el acceso por Hualpén que son un riesgo para la conducción”.

Según datos del dirigente, cuando se inició la marcha blanca y el paso era liberado, el 100% de los camioneros utilizaban el puente, hoy esa cifra se redujo sólo al 20% de ellos.