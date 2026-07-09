Salmones Camanchaca y trabajadores alcanzan acuerdo y se pone término a la huelga que afectaba a la empresa en Tomé

Con intermediación de la Dirección del Trabajo, el Sindicato Nº 1, que agrupa a más de 200 operarios, retomó sus funciones luego de un acuerdo que responde a “sus aspiraciones y resguarda la sostenibilidad de la empresa”.

A través de un comunicado Salmones Camanchaca S.A. confirmó el fin de la huelga que ayer había iniciado un grupo de trabajadores del Sindicato Nº 1 de la compañía, esgrimiendo mejoras salariales y condiciones laborales.

El documento detalla que “en el marco del proceso de negociación tutelado por la Dirección del Trabajo, la empresa alcanzó un acuerdo con el Sindicato N°1 de Salmones Camanchaca, que agrupa a más de 200 trabajadores, poniendo de esta forma término a la huelga legal”.

Las negociaciones realizadas durante la tarde este miércoles permitieron a las partes lograr acuerdos que recogieron “las aspiraciones de los trabajadores y, al mismo tiempo, resguarda la sostenibilidad de la empresa”, cita el texto.

Desde la empresa valoraron “el diálogo y la voluntad de construir entendimientos”, que permiten dar continuidad a las operaciones y cumplir con los compromisos productivos y comerciales de la salmonera, cuya planta opera desde la comuna de Tomé, en la Región del Biobío.