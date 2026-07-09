Salmones Camanchaca y trabajadores alcanzan acuerdo y se pone término a la huelga que afectaba a la empresa en Tomé
Con intermediación de la Dirección del Trabajo, el Sindicato Nº 1, que agrupa a más de 200 operarios, retomó sus funciones luego de un acuerdo que responde a “sus aspiraciones y resguarda la sostenibilidad de la empresa”.
Noticias destacadas
A través de un comunicado Salmones Camanchaca S.A. confirmó el fin de la huelga que ayer había iniciado un grupo de trabajadores del Sindicato Nº 1 de la compañía, esgrimiendo mejoras salariales y condiciones laborales.
El documento detalla que “en el marco del proceso de negociación tutelado por la Dirección del Trabajo, la empresa alcanzó un acuerdo con el Sindicato N°1 de Salmones Camanchaca, que agrupa a más de 200 trabajadores, poniendo de esta forma término a la huelga legal”.
Las negociaciones realizadas durante la tarde este miércoles permitieron a las partes lograr acuerdos que recogieron “las aspiraciones de los trabajadores y, al mismo tiempo, resguarda la sostenibilidad de la empresa”, cita el texto.
Desde la empresa valoraron “el diálogo y la voluntad de construir entendimientos”, que permiten dar continuidad a las operaciones y cumplir con los compromisos productivos y comerciales de la salmonera, cuya planta opera desde la comuna de Tomé, en la Región del Biobío.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Firma chilena Lidz AI adquiere la startup argentina Leadnamics y se expande a nuevos mercados en la región
Aunque no revelaron montos, esta compra le permite a la proptech chilena allanar el camino hacia Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, en las próximas semanas abrirán su primera oficina en Perú.
Inmobiliaria acusa ser “víctima de la llamada permisología” tras rechazo de anteproyecto de US$ 40 millones en Reñaca
La Dirección de Obras de Viña del Mar sostiene que la obra (un edificio de 26 pisos) incumple el Plan Regulador Comunal, que en esa zona restringe la edificación para evitar la formación de “murallas” continuas en los cerros y así preservar la vista al mar y el paisaje.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete