Tres detenidos por sospechas de intencionalidad en incendios forestales que mantienen a Biobío y Ñuble en alerta roja

Conaf reportó más 10 siniestros simultáneos. En Los Ángeles y Chillán Viejo, el fuego ha consumido más de 100 hectáreas y obligó a evacuaciones. El mundo político exige penalización y presencia militar.

Las regiones del Biobío y Ñuble se mantienen en alerta ante la propagación de los incendios forestales que desde el martes amenazan a sectores rurales de las comunas de Florida, Chillán, Chillán Viejo y Los Ángeles. Para las tres últimas Senapred mantiene activada la alerta roja por las condiciones climáticas.

El siniestro de mayor magnitud se localiza en el sector de Santa Fe, Los Ángeles, donde el fuego ha arrasado con 104 hectáreas de pino insigne y eucaliptus, y fue necesaria la evacuación preventiva de la comunidad residente hacia un albergue. Hasta ahora trabajan en su control nueve brigadas de combate y cuatro aeronaves, además de personal del Ejército y Carabineros.

En la comuna de Florida, el siniestro habría comenzado tras la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico, dejando consumidas poco más de ocho hectáreas. Bomberos de la comuna advirtieron sobre la peligrosidad de la emergencia inicial, señalando que "estaba todo energizado y el riesgo de trabajar con agua era imposible" hasta el corte de suministro.

El combate de los incendios requirió un despliegue masivo que incluyó unidades de Tomé y Coelemu, brigadas terrestres de Conaf y de las empresas forestales, además de apoyo aéreo con aviones y helicópteros.

Detenidos

En Chillán Viejo, Región de Ñuble, tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el incendio en el sector El Quillay que ya ha arrasado con 150 hectáreas y mantiene la alerta roja en esa comuna, quienes este jueves pasarán a control de detención.

Para el combate de las llamas, Conaf mantiene 10 brigadas y 5 aeronaves, además de la colaboración de Bomberos de Chillán Viejo, Ñipas, Bulnes, San Carlos y San Nicolás.

Presunta intencionalidad

El alcalde de Nacimiento, Carlos Tolosa, denunció tres focos simultáneos de origen sospechoso, que podrían ser atribuidos a intencionalidad.

En esa línea, solicitó formalmente la presencia militar en los sectores rurales para reforzar la vigilancia.

En tanto, y frente a escenarios de similares características en años anteriores, la diputada Joanna Pérez advirtió que no se permitirá la impunidad y recordó las recientes actualizaciones legales: "Vamos a exigir el máximo rigor de la ley. Existen penas de cinco a 20 años de cárcel efectiva".

La parlamentaria enfatizó además que se utilizarán técnicas de investigación modernas para dar con los responsables, asegurando que existe una articulación robusta entre Bomberos, Conaf, la policía y la empresa privada.

Altas temperaturas

El director regional de Conaf en el Biobío, Esteban Krause, destacó que si bien los incendios se han reducido a tres focos activos tras un intenso combate coordinado, las condiciones meteorológicas inmediatas siguen siendo un desafío.

Para este jueves se esperan vientos de hasta 50 km/h en Los Ángeles y temperaturas que superan los 27 grados. Chillán en tanto, tiene pronosticados 32 grados, vientos y cielos despejados.

En ambos casos, las condiciones climáticas juegan en contra para frenar el avance del fuego.