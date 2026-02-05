Turismo Esquerré, la agencia de viajes más antigua de Chile, apuesta por el futuro con nueva línea premium Signature
La nueva estrategia se suma a una reciente alianza con Mastercard para su programa Priceless, consolidando su posición en el segmento de alto valor. Con oficinas en Concepción, Santiago, Valdivia y Puerto Montt, atiende un mix de 80% clientes corporativos y 20% vacacionales.
Turismo Esquerré, funda a comienzos del Siglo XX y según sus antecedentes, la agencia de viajes más antigua de Chile, ha logrado sortear desde el Biobío guerras, crisis económicas y pandemias. Hoy, según explica su dueño y gerente general Paul Esquerré, no sólo está en los primeros lugares del mercado nacional, sino que está apostando al futuro con una nueva línea de turismo premium denominada Signature.
“Turismo Esquerré está dentro de las cinco o seis agencias más importantes del país. Llegamos hace aproximadamente 12 años a Santiago con nuestra oficina; por lo tanto, en muy poco tiempo hemos tenido crecimiento muy sostenido”, afirma quien además es parte del directorio de Asociación Chilena de Empresas de Tursimo (Achet).
La apuesta Signature
En un mercado donde la digitalización ha democratizado el acceso a los viajes, la firma busca diferenciarse a través del valor agregado. El gran hito para este período es el lanzamiento de Viajes Signature. "No es un tema de precio, es vivir una experiencia", afirma el empresario penquista, quien explica que esta nueva línea apunta a ofrecer vivencias diseñadas a la medida, que van más allá de la categoría del hotel. "Comida cinco estrellas, vino cinco estrellas, atención cinco estrellas", detalla.
Esta estrategia se suma a una reciente alianza con Mastercard para su programa Priceless, consolidando su posición en el segmento de alto valor, tanto para el cliente vacacional como para el corporativo.
Con oficinas en Concepción, Santiago, Valdivia y Puerto Montt, atiende un mix de 80% clientes corporativos y 20% vacacionales.
Según datos de Esquerré, mientras el mercado de pasajeros en Chile creció 0,8% en 2025, el canal indirecto; es decir, la compra a través de agencias de viajes, vio un alza de 7,2% en sus transacciones. Y "nosotros crecimos prácticamente cuatro veces lo que creció el mercado", asegura el ejecutivo.
Mercado digital
Pese a que han incorporado creciente tecnología a sus procesos, el empresario subraya que el corazón del negocio sigue siendo humano. "La IA democratizó el acceso a la información, pero no quiero una compañía analfabeta que dependa de ella”.
La agencia cuenta con una planta de 120 trabajadores, con fuerte presencia femenina en cargos gerenciales. "La gracia de viajar con nosotros es que viajas con un profesional al lado. Cuando tienes un problema, no te encuentras con un bot, te encuentras con una solución", señala Esquerré, destacando que, aunque la venta online crece, el cliente sigue valorando el respaldo ante imprevistos. "Internet funciona hasta que no funciona. Y cuando planificas las vacaciones de tu vida, el riesgo de equivocarse sale caro".
Paul Esquerré, director ejecutivo de Turismo Esquerré.
Icono regional
Los Esquerré tienen una larga historia en la región. La primera compañía familiar, Esquerré Hermanos, fue fundada a comienzos del 1900 del Siglo XX, y sigue vigente hoy. El patriarca del clan, Jean Esquerré -abuelo de Paul-, participó en la construcción del histórico Puente Viejo. Y junto a otros empresarios de la zona, fue clave en la fundación de la Cámara de Comercio de Concepción, la precursora de la CPC Biobío.
La historia de la agencia de turismo se remonta al regreso de Paul Esquerré desde Francia tras combatir como voluntario en la Primera Guerra Mundial. De vuelta en Chile para hacerse cargo de un negocio local, comenzó a vender pasajes de barco a Europa, diferenciándose de los operadores terrestres de la época. "Por eso somos la primera agencia de viajes de Chile y, probablemente, una de las primeras de Latinoamérica", explica Esquerré. “Ahora me toca a mí y el traspaso a la cuarta generación, que en 2025 se integró al negocio”, declara.
