En medio de polémicas, productora Sono presenta única oferta admisible para organizar Rock en Conce 2026

Tras semanas de espera, este miércoles se cerró la licitación para producir la nueva versión del festival REC (“Rock en Conce”), el evento masivo gratuito más importante de Chile y que a tres meses de su nueva edición ha estado en el foco de atención tras la decisión del Gobierno Regional del Biobío de cambiar la productora a cargo.

Aunque se recibieron tres propuestas, dos fueron declaradas no admisibles por no cumplir los criterios requeridos y sólo una pasó a la siguiente etapa, de análisis técnico. Se trata de SONO, empresa de Concepción propiedad de Sergio Cichero, con casi 40 años en el rubro y que presentó una oferta por $ 1.683 millones.

Con una década abriendo espacios para la cultura desde Concepción, el Festival REC es más que un encuentro musical masivo. Se ha transformado en un pilar económico y un activo de marca regional, con un retorno de inversión que bordeó los $ 19 mil millones y una audiencia de 360 mil personas en el último encuentro.

El sello del REC está en varios factores: su acceso gratuito, la heterogeneidad de sus asistentes, que promedian los 32 años, y la diversidad de estilos musicales que es posible encontrar y conocer durante los dos días que dura el festival, un maratón ininterrumpido cuyo público estuvo conformado en 47% por habitantes del Gran Concepción y en 43% por visitantes que llegan hasta la capital del Biobío para disfrutar de bandas internacionales tan potentes como Garbage, Suede o The Cardigans.

Retorno económico

Un informe realizado por la empresa Estudio Impacto reveló que en la décima edición “se pudo estimar un gasto de $ 76 mil por visitante” de efecto económico indirecto en servicios como transporte, gastronomía u hotelería. Según cita la medición “el festival logró un Coeficiente de Conversión de x 8,9. Esto significa que por cada peso invertido en el REC, se ingresaron $ 8,9 a la economía local por concepto de gasto de visitantes”.

Según el exproductor y creador de REC, Manuel Lagos, la clave de su éxito está “en la mística y la calidad del line-up. Eso ha atraído a patrocinadores de alto nivel. Marcas como Banco Santander han apostado por el evento, entendiéndolo como una “declaración de principio” y una forma de asociarse a una marca “muy querida, muy respetada y muy cuidada”.

Hoy, más de 15 marcas están presentes en cada versión del festival. Entel, Banco Santander, Arauco, Escudo, Redbull, Essbio, Jetsmart, UCSC, Vans y otras se han sumado a esta fiesta penquista, conscientes de que estar en REC es una garantía de posicionamiento en distintos segmentos etarios y socioeconómicos.

Lagos, quien además es director ejecutivo de la productora Evolución, destacó el impacto en las economías creativas locales y “de barrio”. “Es un encuentro que apoya mucho al emprendimiento que no solamente ha relevado estas características que tenemos nosotros. Hoy día el Festival REC (...) es un motor de esa economía”. Esto se refleja en los 119 emprendedores que participaron en la última versión, incluyendo foodtrucks y diversas ferias.

Controvertida licitación

Pese al valor de la marca y la experiencia de Sono, la producción del REC 2026 comenzará a trabajar a contrarreloj. En sólo tres meses deberán levantar la nueva edición en medio de cuestionamientos por el impacto que el retraso tendrá en la calidad del line-up, considerando que los artistas de alto nivel, como los de las ediciones anteriores, requieren tiempo para agendarse.

El gobernador regional, Sergio Giacaman, ha puesto paños fríos a las dudas de la industria y los ajustes en las bases de licitación que debieron retrasar aún más la adjudicación. Según la autoridad local, los cambios se realizaron “escuchando a quienes participaron de las visitas técnicas” y que las productoras “manifestaron preocupaciones en ciertos temas que nos hicieron tomar decisiones para ajustar las bases”.

Entre las principales concesiones estratégicas que se realizaron para atraer oferentes de “carácter mundial” se encuentran algunos cambios en los anticipos financieros, ajustes en seguridad y, principalmente, la posibilidad de que la empresa adjudicataria también pueda ejecutar el REC 2027.

La urgencia del proceso radica en el cronograma internacional. El productor musical Manuel Lagos explicó que, para asegurar artistas de alto nivel como los que ha traído el REC en sus versiones previas, (como The Cranberries), las negociaciones deben cerrarse con un promedio de ocho meses de antelación. La versión 11 sigue programada para el 28 y 29 de marzo.