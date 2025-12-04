Francisca Peró deja la dirección ejecutiva de Teatro Biobío tras nueve años en el cargo

Tras casi nueve años liderando la institución, Francisca Peró dejará la dirección ejecutiva de Teatro Biobío (TBB), una decisión acordada con el directorio de la Corporación y atribuida oficialmente a “motivos personales”. Peró, quien asumió en 2017 durante la fase final de construcción del teatro, cierra un ciclo marcado por un modelo de gestión que transformó el espacio en un referente cultural, logrando que 30% de su presupuesto venga de recursos propios y consolidando una asistencia anual superior a las 100 mil personas.

Balance y tensiones

Durante su administración, El TBB diversificó sus líneas de negocio, asumiendo entre 2022 y 2025 la producción del Festival Rock en Conce (REC), y generando alianzas internacionales clave. Sin embargo, la salida se da en un contexto de tensión entre el sector cultural y el Gobierno Regional del Biobío. Mientras la versión oficial destaca el cumplimiento de objetivos estratégicos, algunos en el sector apuntaron a tensiones con el Gore, lo que ha generado inestabilidad financiera en los espacios locales.

“Estos años significaron diseñar modelos de gestión, abrir caminos donde no existían y enfrentar crisis con convicción”, señaló Peró en su despedida. Pese a los logros en gobernanza y sostenibilidad, el gremio enfatiza que el contexto regional ha sido complejo para las jefaturas culturales.

Transición y nueva búsqueda

Para asegurar la continuidad operacional, la Corporación informó que la dirección ejecutiva será subrogada por Jessica Aravena, directora de Operaciones y Servicios, y Manuel Ubilla, director de Programación y Marketing. Ambos profesionales son parte del equipo desde 2018 y tendrán la misión de garantizar una transición ordenada y ejecutar el lanzamiento de la Temporada 2026, manteniendo los estándares alcanzados.

De cara al futuro, se anunció que en enero de 2026 se abrirá un concurso público, liderado por una consultora externa, para definir el nuevo liderazgo, Colomba Boero, presidenta del directorio, enfatizó que quien asuma deberá resguardar el posicionamiento del teatro logrado durante estos años, y “seguir impulsando alianzas público-privadas que contribuyan al desarrollo del teatro y velar por la sostenibilidad de la organización”, consolidando el vínculo con la comunidad artística y los públicos de la región.