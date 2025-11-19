Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Coquimbo Empresas
Empresas

Agrícola La Alpina de Coquimbo es destacada por la gigante multinacional PepsiCo entre sus principales proveedores a nivel mundial

La empresa fundada en 1988 en La Serena por la familia Erler fue distinguida por la multinacional estadounidese con el premio Global Farmer Awards como uno de sus proveedores más innovadores y sustentables. Hoy son uno de los nueve productores certificados de papas Lay’s en Chile.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 11:50 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Agricultura empresarios Coquimbo empresas Innovación Agricultor premios empresa familiar Familias empresarias
<p>Agrícola La Alpina de Coquimbo es destacada por la gigante multinacional PepsiCo entre sus principales proveedores a nivel mundial</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Gobierno remueve al director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, quien había negado a Pardow dejar el cargo
2
Empresas

Firma de tuberías y adhesivos abandona Chile y explica que se va por "las complejas condiciones actuales en nuestro país"
3
Mercados

Caso Sartor: CMF interpone multas históricas a exdirectores y exCEO de la AGF
4
Empresas

¿Por qué sigue la huelga en Latam? Empresa propuso a pilotos sueldos base de hasta $ 10 millones, pero acuerdo con sindicato se frustró por diferencias en reajuste anual
5
Mercados

Klaus Kaempfe, director de inversiones de Credicorp Capital: “(De ganar Kast) los primeros 100 días pasan a ser clave para sus reformas”
6
Empresas

Cencosud estaría negociando compra de cadena de supermercados en Brasil para afianzar su operación en el sur de ese país
7
Economía y Política

Tras cumbre de economistas, Quiroz se abre a modificar recorte fiscal de Kast: “Aquí no hay fetiches o cosas inamovibles”
8
Regiones

¿Qué es el GloNi?, la innovación genética desarrollada en Chile que podría salvar a la industria local de aserraderos de la crisis
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete