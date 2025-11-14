Sacyr Agua se impone en la licitación de planta desaladora de Coquimbo tras presentar la mejor oferta económica
El proyecto considera una inversión superior a US$ 318 millones y y beneficiará directamente a más de 540 mil habitantes de La Serena, Coquimbo y Ovalle.
Noticias destacadas
Este viernes, en el marco de la licitación del proyecto de planta desaladora para la Región de Coquimbo, se realizó el Acto de Apertura de Ofertas Económicas de la concesión, que considera una inversión superior a US$ 318 millones. Tras la presentación de dos participantes, la propuesta más favorable fue la de la española Sacyr Agua, que se impuso sobre el Consorcio PDAM Mamanchay, integrado por las compañías hispánicas Cox-Water y Cointer.
La iniciativa contempla la construcción de una planta desaladora en el sector de El Panul, en la comuna de Coquimbo. Esta tendrá una capacidad inicial de 800 litros por segundo, ampliable a 1.200 litros por segundo (l/s), y beneficiará directamente a más de 540 mil habitantes de La Serena, Coquimbo y Ovalle.
El proyecto considera, además, la construcción de una red de impulsión de agua desalada de cerca de 60 kilómetros, estaciones de bombeo y un estanque de regulación, infraestructura que permitirá una distribución eficiente y segura del recurso.
“La adjudicación de esta planta desaladora representa un hito para Sacyr Agua en Chile y refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles que respondan a los desafíos hídricos del país. Este proyecto no solo fortalece nuestra presencia en la industria, sino que también nos permite aportar nuestra experiencia internacional en desalación para mejorar la calidad de vida de miles de personas en la Región de Coquimbo”, señaló el director general de Sacyr Agua en Chile, Lucas de Marcos de la Torre.
En cuanto a los plazos, se espera que la adjudicación se concrete durante el primer trimestre de 2026. La construcción podrá comenzar una vez que el estudio presentado por el MOP obtenga la Resolución de Calificación Ambiental. Así, la planta podría estar operativa en un plazo de entre 3,5 y 4 años.
“Es un proyecto importante y emblemático, el primero que desarrollamos en nuestro país bajo un esquema de alianza público-privada, y nos permitirá enfrentar la crisis hídrica con una infraestructura moderna y resiliente”, concluyó la ministra de Obras Públicas, Jessica López.
La adjudicación, añadió Rafael Palacios, director ejecutivo Acades, "es una gran noticia para la región de Coquimbo y para la seguridad hídrica del país, porque permitirá abordar el déficit hídrico de la región de manera estructural incorporando una nueva fuente de agua a la cuenca". Agregó que este proyecto —el primero licitado bajo el sistema de concesiones— "demuestra que es posible invertir en infraestructura hídrica no convencional a través de asociaciones público-privadas".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria VIVA proyecta inversiones por US$ 100 millones en Santiago y consolidar su expansión en EEUU
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
Fintech peruana adquiere posición mayoritaria en la startup chilena de pagos ETpay
La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete