La paradoja eléctrica del norte, las cuentas de la luz suben, pese a los descuentos y a que regiones lideran en generación

Aunque la corrección tarifaria aplicada este año moderó los aumentos proyectados, Arica, Tarapacá y Antofagasta siguen registrando alzas en sus cuentas eléctricas. Desde Fundación Energía para Todos advierten que los contratos de generación son el principal factor que explica por qué producir más energía no se traduce en tarifas más bajas para los hogares.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 4 de febrero de 2026 a las 10:15 hrs.

