La paradoja eléctrica del norte, las cuentas de la luz suben, pese a los descuentos y a que regiones lideran en generación

Aunque la corrección tarifaria aplicada este año moderó los aumentos proyectados, Arica, Tarapacá y Antofagasta siguen registrando alzas en sus cuentas eléctricas. Desde Fundación Energía para Todos advierten que los contratos de generación son el principal factor que explica por qué producir más energía no se traduce en tarifas más bajas para los hogares.

Las cuentas de la luz en la zona norte volverán a subir durante el primer semestre de 2026, en contraste con la baja que se observa en buena parte del país. Según el análisis de tarifas publicado por la plataforma cuentadelaluz.cl, las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta registran alzas finales de 1,4%, 1,5% y 2,5%, respectivamente, tras la aplicación de descuentos extraordinarios, los cuales se enmarcan en el proceso de actualización semestral de tarifas.

El 21 de enero se publicó en el Diario Oficial el decreto que actualizó los cargos de generación, mientras que en diciembre se había informado la resolución que ajustó los cargos de transmisión. En conjunto, ambos procesos incorporaron descuentos extraordinarios, originados por errores detectados por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y por una sobreestimación de infraestructura de transmisión, particularmente asociada a Transelec, lo que permitió corregir a la baja las tarifas finales.

Sin estos descuentos, la actualización de los cargos de generación y transmisión que representan entre 80% y 85% del valor total de la boleta, las alzas promedio habrían sido de hasta 7,8% en Antofagasta, 6,2% en Tarapacá y 6% en Arica y Parinacota.

Estos descuentos están asociados a errores detectados por la Comisión Nacional de Energía (CNE). En términos concretos, una cuenta de la luz de $ 50 mil mensuales en Antofagasta pasa a ubicarse entre $ 51.172 y $ 51.193, dependiendo de la distribuidora, mientras que en Iquique sube a $ 50.756 y en Arica a $ 50.662.

Tarifas dispares a nivel nacional

La actualización tarifaria del primer semestre también dejó en evidencia fuertes diferencias entre comunas del país. Las mayores alzas se concentraron en La Unión, Lago Ranco y San Pablo, bajo la distribuidora Cooprel, con un aumento de 6,1% seguidas por Puente Alto con un alza de 4,1%. En el extremo opuesto, comunas de la región de Valparaíso como Algarrobo, Cartagena y El Quisco registraron reducciones cercanas a 10% mientras que en Coquimbo las bajas llegan hasta 9,5%

En precios finales, las comunas más caras del país corresponden a aquellas abastecidas por Chilquinta en la región de Valparaíso, con una tarifa promedio de $ 284,4 por kWh seguidas por General Lagos, Colchane y Arica, todas sobre los $ 280 por kWh. En contraste, las comunas más baratas son Mejillones, Huasco, Puchuncaví, Tocopilla y Coronel, beneficiadas por el descuento asociado a zonas en transición con precios que fluctúan entre $ 140 y $ 183 por kWh.

Mayor producción energética no garantiza tarifas más bajas

El alza en la zona norte ha reactivado críticas políticas que apuntan a una supuesta inequidad territorial, considerando que Antofagasta concentra una parte relevante de la generación eléctrica del país, con fuerte presencia de energías renovables. Sin embargo, desde el mundo técnico descartan que exista una relación directa entre ambos factores.

“Cuando uno paga la cuenta de la luz, en el componente de generación que es entre el 70% y el 75%, lo que se pagan son contratos”, explica Javier Piedra Fierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos. “Da lo mismo cómo se genera, dónde se genera y con qué tecnología. Nosotros pagamos contratos eléctricos de largo plazo, que nacen de licitaciones públicas desde 2006”, agrega. El especialista subraya que estos contratos regulados aplican a clientes residenciales y pequeños comercios en todo el país, por lo que la localización de centrales solares, eólicas o termoeléctricas no se traduce automáticamente en tarifas más bajas para la región donde se emplazan.

Incluso, señala que el mecanismo opera en sentido contrario al que suele plantearse en el debate público. “Las comunas donde se genera energía reciben un descuento que es financiado por el resto de las comunas del país. Es un subsidio 100% cruzado, a todos les sube un poco para que a algunos usuarios les salga más barato”, señala. No obstante, advierte que este mecanismo ya existe y no impide que, en esas mismas comunas, las alzas de este semestre superen los descuentos aplicados.

Javier Piedra Fierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos.

Descuentos

Los descuentos incorporados en este proceso tarifario responden a una corrección por errores de cálculo de la CNE y a una sobreestimación de activos en transmisión, particularmente vinculados a Transelec. Sin embargo, en el norte estos ajustes resultaron insuficientes para compensar el alza base derivada de variables como el tipo de cambio, el precio de los combustibles, entre otros. “En esta actualización normal, el aumento fue mayor que el porcentaje de reducción asociado a los descuentos” explica Piedra, lo que terminó empujando alzas en Arica, Tarapacá y Antofagasta a diferencia de regiones como Coquimbo o Valparaíso, donde las cuentas bajan hasta 9,5% y 8,1% respectivamente.

El análisis de Fundación Energía para Todos muestra además que, dentro de la Región de Antofagasta, comunas como Antofagasta, Calama, Tocopilla y Mejillones siguen figurando entre las que registran mayores incrementos porcentuales a nivel nacional, aun cuando algunas de ellas cuentan con tarifas base más bajas por efectos de la ley de estabilización. Para el primer semestre, el escenario muestra que el debate sobre el precio de la electricidad en el norte, va más allá de la generación. En esa línea, plataformas como www.cuentadelaluz.cl permiten conocer la tarifa eléctrica vigente en cada comuna del país y estimar el gasto mensual de los hogares. La plataforma es un esfuerzo de la Fundación Energía para Todos orientado a transparentar el sistema tarifario, a partir de información oficial publicada por las distribuidoras y que se actualiza cada vez que se modifican las tarifas.