Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones
Regiones

Cámara Minera de Chile pide suspender temporalmente remates de concesiones mineras por no pago de patentes

El gremio advierte que los cambios al régimen de patentes mineras, que elevó significativamente los costos, podría generar una ola masiva de remates, que derivaría en una concentración de las concesiones en manos de unos pocos actores, en perjuicio de los pequeños operadores.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 17:12 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Minera Minería Concesiones
<p>Cámara Minera de Chile pide suspender temporalmente remates de concesiones mineras por no pago de patentes</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Presidente Kast retira de tramitación el proyecto de negociación colectiva ramal de Boric y asesta fuerte golpe a la oposición
2
Empresas

Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
3
Economía y Política

Embajador de EEUU en Chile reitera necesidad de adoptar screening de inversiones “para evaluar proyectos de capital en sectores sensibles para la seguridad del país”
4
Economía y Política

La batalla que viene: 16 mil grandes empresas se beneficiarían con la integración del sistema tributario
5
Empresas

Sorpresa total en Dominga: el mismo tribunal que falló en contra del proyecto minero hace un mes suspende aplicación de la sentencia
6
Mercados

Mercado financiero respalda fin del impuesto a la ganancia de capital: anticipa mayor dinamismo bursátil
7
Mercados

Los ejecutivos de Falabella que recibieron casi $ 1.900 millones en acciones de la compañía gracias al plan de incentivos
8
Economía y Política

Hacienda acelera ajuste fiscal: implementación parte esta semana con recorte de gasto, freno a contrataciones y foco en malas prácticas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete