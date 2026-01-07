Eléctrica del grupo Angelini desarrolla proyecto eólico de US$ 625 millones en Ñuble y Bío Bío
Se trata del Parque Eólico Los Tulipanes, filial del brazo forestal Arauco, que considera instalar y operar 57 aerogeneradores.
En una superficie de 329 hectáreas en las comunas de Quilleco y Los Ángeles, el grupo Angelini busca construir y operar un parque eólico de 57 aerogeneradores, que supone una inversión total de US$ 625 millones.
El llamado Parque Eólico Los Tulipanes -cuyo titular es una sociedad homónima, que además es filial del brazo forestal Arauco- presentó el respectivo estudio de impacto ambiental el pasado 29 de diciembre de 2025 y que fue admitido a tramitación esta semana.
En el expediente se detalla que se trata de un proyecto interregional, dado que si bien las obras se emplazarán en las comunas de Quilleco y Los Ángeles, Región del Biobío, el transporte de insumos usa las vías públicas que atraviesan las mencionadas localidades y los municipios de Tucapel, Cabrero y Yungay, esta última una comuna de la Región de Ñuble.
Según se precisa en el estudio ambiental, cada uno de los 57 aerogeneradores posee 7,2 MW de potencia unitaria, alcanzando un poder energético total de hasta 410,4 MW. El proyecto también considera un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías y una línea de transmisión con una extensión aproximada de 28 kilómetros, cuyo trazado se prolongará desde el parque eólico hasta la subestación Las Canteras, para conectarse desde ahí al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La obra contempla 19 meses de construcción, 35 años de operación y 12 meses de cierre. Para su ejecución se estima una mano de obra máxima de 564 trabajadores en construcción; mientras que en operación, un máximo de 25 personas; y en cierre, un máximo de 233 trabajadores, explicó la empresa del grupo Angelini.
