Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Tarapacá
Tarapacá

Contraloría revela millonarios pagos aprobados y contabilizados por GORE de Tarapacá por proyectos sin respaldo de ejecución

El informe detectó $ 58 millones en gastos sin respaldo y más de $ 250 millones asociados a rendiciones no presentadas, saldos pendientes, conflictos de interés y documentación inconsistente. El organismo ordenó restituciones de recursos, reforzar la fiscalización y evaluar acciones legales.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 4 de febrero de 2026 a las 14:40 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte GORE Tarapacá IQUIQUE Contraloría
<p>Contraloría revela millonarios pagos aprobados y contabilizados por GORE de Tarapacá por proyectos sin respaldo de ejecución</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Presidente Boric sale al paso por los dichos del futuro ministro Arrau: “La cinta no es una foto para la autoridad"
2
Empresas

Histórica fábrica arrocera de Tucapel será reconvertida en el primer centro comercial de la ciudad de San Carlos
3
Empresas

A un año del buque de Maersk varado con cerezas: la cruzada legal de 25 exportadores que exigen indemnización a la naviera
4
Regiones

Corte Suprema cierra litigio ambiental y ratifica fallo favorable a Collahuasi
5
Mercados

Bolsa chilena cae 2% arrastrada por SQM tras la noticia de que Tianqi planea vender participación en la compañía
6
Mercados

Cuatro de los cinco multifondos de AFP registran ganancias en el primer mes del año
7
Economía y Política

Economistas ven necesario un recorte de gasto cercano a US$ 3.000 millones para estabilizar las finanzas públicas
8
Economía y Política

"No hay plata": el duro informe de Itaú sobre la situación fiscal 2025 y el nuevo incumplimiento de la meta
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete