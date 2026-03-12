Puerto de Iquique parte 2026 con fuerte salto en carga de proyectos y casi duplica exportaciones en enero

La carga de proyectos se disparó 219% y las recaladas de naves crecieron 20%, consolidando un arranque de año con alto movimiento operativo.

El Puerto de Iquique comenzó 2026 manteniendo el dinamismo operativo que marcó el año pasado, cuando el terminal alcanzó su mejor desempeño histórico.

Durante el primer mes del año se movilizaron 306.148 toneladas de carga, cifra 1% superior a la registrada en el mismo mes de 2025. Uno de los aumentos más significativos se observó en la carga fraccionada o de proyectos, que creció 219%. En total se movilizaron 63.984 toneladas bajo este tipo de operación, frente a las 20.028 toneladas registradas en enero del año pasado.

Este segmento incluye cargas asociadas a proyectos industriales y mineros, como factorías, baterías BESS y equipamiento de gran tamaño, lo que refleja una mayor diversificación en las operaciones del terminal. La actividad marítima también mostró un aumento relevante. Durante enero recalaron un total de 30 embarcaciones en el puerto, lo que representa un incremento de 20% respecto de las 24 naves atendidas en igual mes de 2025.

En materia de comercio exterior, las exportaciones registraron uno de los desempeños más destacados del mes. Los envíos prácticamente se duplicaron en comparación con enero del año pasado, con un crecimiento de 99% y más de 80 mil toneladas transferidas. Las importaciones, en tanto, alcanzaron 120.623 toneladas gestionadas durante el primer mes del año.

El intercambio comercial con Bolivia continuó siendo uno de los pilares de la operación portuaria. Durante enero, la transferencia de carga vinculada al comercio exterior del país vecino alcanzó 76.587 toneladas. En el caso de la carga contenedorizada, el terminal movilizó 232.837 toneladas durante enero. En términos de TEU —unidad estándar internacional equivalente a un contenedor de 20 pies— se registró un total de 35.154 unidades transferidas.

Ejercicio histórico

El positivo inicio de año se produce tras el desempeño alcanzado en 2025, cuando el puerto logró su mayor nivel histórico de transferencia de carga. A diferencia de registros anteriores, asociados principalmente a proyectos mineros puntuales, el resultado del año pasado respondió a un flujo sostenido de demanda portuaria y a una matriz de carga más diversificada. Desde la Empresa Portuaria Iquique destacaron que el desarrollo del modelo de terminal multioperado ha permitido ampliar la oferta de servicios portuarios y responder a distintos requerimientos logísticos.

De acuerdo con la estatal portuaria, este esquema ha permitido atender cargas de distinta naturaleza, entre ellas proyectos industriales, mineros y energéticos, fortaleciendo la actividad logística regional y contribuyendo al dinamismo económico del norte del país.

Entre enero y noviembre de 2025 se transfirieron 3,22 millones de toneladas, superando los máximos previos registrados en 2008 y 2023, consolidando al recinto como uno de los principales nodos logísticos del norte del país.