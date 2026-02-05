Click acá para ir directamente al contenido
BHP ingresará en primer semestre EIA para extensión operacional de Cerro Colorado con nuevo sistema de suministro hídrico de aguas residuales

La decisión marca un giro respecto de la estrategia de la minera, que originalmente había proyectado la construcción de un acueducto de 160 km. El nuevo proyecto permitiría abastecer 100% del requerimiento de agua industrial y reducir descargas al mar. Proyectan hasta 3 mil empleos si se aprueba antes de 2028.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 6 de febrero de 2026 a las 10:30 hrs.

