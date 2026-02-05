BHP ingresará en primer semestre EIA para extensión operacional de Cerro Colorado con nuevo sistema de suministro hídrico de aguas residuales
La decisión marca un giro respecto de la estrategia de la minera, que originalmente había proyectado la construcción de un acueducto de 160 km. El nuevo proyecto permitiría abastecer 100% del requerimiento de agua industrial y reducir descargas al mar. Proyectan hasta 3 mil empleos si se aprueba antes de 2028.
Noticias destacadas
Cerro Colorado, operada por BHP, prepara un giro clave en su estrategia para reactivar la faena en la Región de Tarapacá. La compañía ingresará durante el primer semestre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Extensión operacional de la faena minera Cerro Colorado, mediante el mejoramiento y ampliación de instalaciones mineras e implementación de un nuevo sistema de suministro hídrico”, cuyo eje central es el uso de aguas residuales tratadas provenientes de la comuna de Alto Hospicio.
De aprobarse, se trataría del primer proyecto de gran minería en Tarapacá que utiliza aguas servidas tratadas como fuente principal de abastecimiento hídrico y uno de los pocos a nivel nacional. La iniciativa permitiría cubrir 100% del requerimiento de agua para la producción, resolviendo el principal factor que llevó al cierre de la operación, que es la falta de agua.
Hoy, en Alto Hospicio se generan cerca de 150 litros por segundo (l/s) de aguas residuales tratadas, que actualmente se descargan directamente al océano. El proyecto contempla la compra de 141 l/s de ese caudal para uso industrial en Cerro Colorado, lo que reduciría la descarga al mar a sólo 9 l/s. Las aguas serían tratadas en un sector alejado de la zona urbana y luego bombeadas hasta la faena, lo que permitiría resolver simultáneamente el abastecimiento de la minera y una mejor gestión de las aguas servidas de la comuna.
Cambio de planes
Antes de optar por esta alternativa, la minera evaluó otras opciones de abastecimiento hídrico. Una de ellas fue un proyecto de captación de agua de mar en Punta Ballena, en la comuna de Huara, que finalmente fue descartado por problemas de factibilidad técnica. En ese escenario, la alternativa de Alto Hospicio se impuso como una solución más eficiente y sustentable, al reutilizar un recurso ya disponible y cercano a la operación, lo que permite reducir el uso de agua continental y desalinizada.
Según los antecedentes del proyecto, la iniciativa se alinea con un enfoque de economía circular y eficiencia hídrica, en un contexto marcado por el estrés hídrico de la región. También complementa otros compromisos ya anunciados por la compañía, como el uso de energías renovables y un énfasis en empleo local, además de un proceso de diálogo temprano bajo un modelo de alianza público - privada.
Lorena Ramírez, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Pampa Norte BHP, señaló que “esta decisión demuestra el compromiso de Cerro Colorado frente a los desafíos hídricos de la Región, que también han sido representados en el proceso de diálogo multi-actor que ya lleva un año en progreso. En Chile sólo 6% de aguas servidas son tratadas y reutilizadas, por lo que estamos orgullosos de contribuir con la mejora de este desempeño a nivel nacional”.
Fecha clave
En términos regulatorios, el proyecto deberá superar la evaluación ambiental en un plazo que, de acuerdo con los tiempos estimados del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, podría extenderse hasta dos años. La obtención de una resolución favorable antes de 2028 es clave, ya que de no concretarse en ese horizonte, la compañía debería avanzar hacia el cierre definitivo de la faena. En tanto, si el EIA es aprobado dentro de los plazos previstos, el cronograma considera un período posterior de construcción de nuevas instalaciones, estimado en un par de años, lo que permitiría proyectar la reapertura de la operación entre 2030 y 2031.
El retorno a operaciones de Cerro Colorado tendría un impacto relevante en la economía regional, con la generación de cerca de 3 mil puestos de trabajo estables y el compromiso de que más del 60% de la fuerza laboral sea de origen local. El proyecto no sólo busca destrabar una inversión minera detenida por restricciones hídricas, sino también posicionar a Cerro Colorado como un caso de reconversión operativa en el norte del país, en un escenario donde la disponibilidad de agua se ha convertido en una de las principales variables para la continuidad de la minería.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin a conflicto: extienden concesión del aeropuerto por tres años y empresa recibirá mayor porcentaje de ingresos
El acuerdo, que debe pasar por Contraloría para entrar en vigencia, pondría fin al arbitraje iniciado en 2021 por los controladores de la concesionaria en el Ciadi contra el Estado de Chile.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete